Во время движения по взлетной полосе в Международном аэропорту "Львов" 12 октября у частного самолета РірегРА – 30 обломались стойки шасси. На время эвакуации поломанного авиасудна аэропорт закрыли.

Самолет летел по маршруту "Цунов – Львов – Жешув". Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба аэропорта "Львов".

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Как именно сломался самолет

Повреждения самолета были некритичны – во время посадки у него обломилась стойка шасси.

На борту находились 3 украинцев. По информации пресс-службы аэропорта, никто из пассажиров не пострадал.

У самолета при посадке сломалась стойка шасси / Фото с фейсбук-страницы аэропорта "Львов"

Аэропорт закрыли на время эвакуации самолета

В связи с эвакуацией поломанного самолета, аэропорт закрыли для полетов на 1 час 20 минут. Два самолета, которые в это время летели во Львов, направили на посадку на запасные аэродромы:

Рейс авиакомпании "Роза Ветров" "Киев – Львов" направили в Ивано-Франковск;

Грузовой рейс авиакомпании "Элерон" – в аэропорт в городе Жешув.

Со взлетной полосы поломанный самолет оперативно убрали. После этого оба самолета вернулись во Львов. Работу аэропорта полностью возобновили в 5 вечера.

Сейчас комиссия расследует, почему в самолете поломались стойки шасси.