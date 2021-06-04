Всего на экскурсию поехали 44 ученики львовской школы №82. Их сопровождали 5 взрослых – 3 учителей и 2 родителей.
К теме Трагедия на водопаде Каменка: появились детали гибели школьника
Учителя и местные пытались спасти мальчика
В сети появилось видео, как взрослые пытались вытащить мальчика из водопада. Очевидно, его снял кто-то из школьников. На ролике слышно, что дети не совсем понимали трагичности события, которое происходило на их глазах. Они шумели и, по всей вероятности, думали, что с их сверстником будет все хорошо.
Учителя и местные бросились в ледяную воду. Трое взрослых пытались спасти парня. Однако им не удалось этого сделать. Через 10 минут приехали спасатели. Они распилили дерево, за которое зацепился школьник и вытащили ученика на берег. К сожалению, медики констатировали смерть 6-классника.
Смотрите видео, как учителя пытались спасти школьника:
Коротко о гибели школьника во время экскурсии на водопаде
- Во время экскурсии на водопад Каменка 2 июня погиб 12-летний ученик львовской школы №82.
- Трагедия случилась в 11:56. Школьник слишком близко подошел к воде, поскользнулся и упал.
- Взрослые, которые сопровождали детей, пытались вытащить мальчика.
- Один из них, 53-летний учитель христианской этики, получил переохлаждение.
- 6-классника удалось вытащить только спасателям.
- Медики пытались его реанимировать. Однако, несмотря на все усилия, мальчик умер.
- После трагедии у 45-летней классной руководительницы случился сердечный приступ.
- Сейчас она находится в реанимации Сколевской ЦРБ.
- Правоохранители открыли уголовное производство.
- Управление образования ЛГС также создаст комиссию, которая будет расследовать детали трагедии.
- Прощание с мальчиком состоится 4 июня в 11:00 в храме Благовещения на улице Пасечной, 83.