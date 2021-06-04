Всего на экскурсию поехали 44 ученики львовской школы №82. Их сопровождали 5 взрослых – 3 учителей и 2 родителей.

К теме Трагедия на водопаде Каменка: появились детали гибели школьника

Учителя и местные пытались спасти мальчика

В сети появилось видео, как взрослые пытались вытащить мальчика из водопада. Очевидно, его снял кто-то из школьников. На ролике слышно, что дети не совсем понимали трагичности события, которое происходило на их глазах. Они шумели и, по всей вероятности, думали, что с их сверстником будет все хорошо.

Учителя и местные бросились в ледяную воду. Трое взрослых пытались спасти парня. Однако им не удалось этого сделать. Через 10 минут приехали спасатели. Они распилили дерево, за которое зацепился школьник и вытащили ученика на берег. К сожалению, медики констатировали смерть 6-классника.

Смотрите видео, как учителя пытались спасти школьника:

Коротко о гибели школьника во время экскурсии на водопаде

  • Во время экскурсии на водопад Каменка 2 июня погиб 12-летний ученик львовской школы №82.
  • Трагедия случилась в 11:56. Школьник слишком близко подошел к воде, поскользнулся и упал.
  • Взрослые, которые сопровождали детей, пытались вытащить мальчика.
  • Один из них, 53-летний учитель христианской этики, получил переохлаждение.
  • 6-классника удалось вытащить только спасателям.
  • Медики пытались его реанимировать. Однако, несмотря на все усилия, мальчик умер.
  • После трагедии у 45-летней классной руководительницы случился сердечный приступ.
  • Сейчас она находится в реанимации Сколевской ЦРБ.
  • Правоохранители открыли уголовное производство.
  • Управление образования ЛГС также создаст комиссию, которая будет расследовать детали трагедии.
  • Прощание с мальчиком состоится 4 июня в 11:00 в храме Благовещения на улице Пасечной, 83.