Смерть ученика на водопаде Каменка: в сети опубликовали видео с места трагедии

В национальном парке "Сколевские Бескиды" 2 июня произошла трагедия. Там во время экскурсии на водопад Каменка погиб 12-летний школьник. В сети обнародовали видео, как учителя пытались его спасти.

Всего на экскурсию поехали 44 ученики львовской школы №82. Их сопровождали 5 взрослых – 3 учителей и 2 родителей.

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Учителя и местные пытались спасти мальчика

В сети появилось видео, как взрослые пытались вытащить мальчика из водопада. Очевидно, его снял кто-то из школьников. На ролике слышно, что дети не совсем понимали трагичности события, которое происходило на их глазах. Они шумели и, по всей вероятности, думали, что с их сверстником будет все хорошо.

Учителя и местные бросились в ледяную воду. Трое взрослых пытались спасти парня. Однако им не удалось этого сделать. Через 10 минут приехали спасатели. Они распилили дерево, за которое зацепился школьник и вытащили ученика на берег. К сожалению, медики констатировали смерть 6-классника.

Смотрите видео, как учителя пытались спасти школьника:

Коротко о гибели школьника во время экскурсии на водопаде