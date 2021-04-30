Правоохранители завершили проводить расследование. Вскоре суд изберет мужчине наказание.

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Мужчина жестоко убил знакомого во время попойки

По материалам следствия, 14 января 2021 года неоднократно судимый 50-летний житель Нового Роздола убил своего знакомого.

Инцидент произошел во время попойки.

В тот день между мужчинами возник конфликт.

Во время словесной перепалки подозреваемый вдруг взял в руки кирпич.

Мужчина несколько раз ударил им своего 39-летнего оппонента по голове и телу.

Пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет за решеткой.

Правоохранители завершили проводить досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Вскоре подозреваемому изберут наказание.

Мужчина жестоко убил знакомого / Фото Львовской облпрокуратуры