Правоохранители завершили проводить расследование. Вскоре суд изберет мужчине наказание.
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Мужчина жестоко убил знакомого во время попойки
- По материалам следствия, 14 января 2021 года неоднократно судимый 50-летний житель Нового Роздола убил своего знакомого.
- Инцидент произошел во время попойки.
- В тот день между мужчинами возник конфликт.
- Во время словесной перепалки подозреваемый вдруг взял в руки кирпич.
- Мужчина несколько раз ударил им своего 39-летнего оппонента по голове и телу.
- Пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте.
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет за решеткой.
Правоохранители завершили проводить досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Вскоре подозреваемому изберут наказание.
Мужчина жестоко убил знакомого / Фото Львовской облпрокуратуры