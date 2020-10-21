ДТП произошло 20 октября на трассе Киев – Чоп. Около 9 вечера Volkswagen Golf и Dodge Journey не смогли разминуться. В результате аварии погибли 2 человека.

ДТП произошло вблизи села Долиновка на Львовщине. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба полиции Львовской области.

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Как произошла авария

Водитель машины Volkswagen Golf поворачивал налево. Он не предоставил преимущества в движении Dodge Journey, который ехал навстречу. Именно из-за этого произошло столкновение.

В ДТП погибли местные супруги / Фото полиции Львовщины

Кто пострадал в результате ДТП

Водитель Volkswagen 53-летний житель села Долиновка, и его 51-летняя жена получили травмы несовместимые с жизнью. Супруги погибли на месте аварии. Пострадал ли водитель Dodge, 24-летний мукачевец, в полиции пока не сообщили.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование и устанавливают точные обстоятельства происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины