На трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП : погибли супруги – фото
ДТП произошло 20 октября на трассе Киев – Чоп. Около 9 вечера Volkswagen Golf и Dodge Journey не смогли разминуться. В результате аварии погибли 2 человека.
ДТП произошло вблизи села Долиновка на Львовщине. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба полиции Львовской области.
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Как произошла авария
Водитель машины Volkswagen Golf поворачивал налево. Он не предоставил преимущества в движении Dodge Journey, который ехал навстречу. Именно из-за этого произошло столкновение.
В ДТП погибли местные супруги / Фото полиции Львовщины
Кто пострадал в результате ДТП
Водитель Volkswagen 53-летний житель села Долиновка, и его 51-летняя жена получили травмы несовместимые с жизнью. Супруги погибли на месте аварии. Пострадал ли водитель Dodge, 24-летний мукачевец, в полиции пока не сообщили.
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование и устанавливают точные обстоятельства происшествия.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины