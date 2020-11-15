На выезде из Дрогобыча на Львовщине, 14 ноября столкнулись два автомобиля. От сильного удара один из них опрокинуло на крышу. К сожалению, оба водителя погибли на месте.

Ужасная авария произошла в 21:20 на выезде из Дрогобыча в направлении села Рихтичи. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

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Там столкнулись Mercedes ML и ВАЗ-2106. За рулем внедорожника Mercedes был 53-летний житель села Рихтичи, а ВАЗ-2106 управлял 34-летний мужчина из Дрогобыча.

К сожалению, ДТП стала смертельной для обоих водителей – они погибли на месте.

На момент аварии, других пассажиров в салонах автомобилей не было, уточняет 03244.com.ua. После аварии водитель внедорожника вышел из автомобиля и упал. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического инцидента.

Важно! По информации патрульной полиции Украины, за 10 месяцев 2020 года 2842 украинцев лишились жизни на дорогах.

Смертельное ДТП у Дрогобыча: Фото 03244.com.ua