Во Львове на территории железнодорожной станции "Подзамче" 14 декабря нашли тело 15-летней девушки. Школьница погибла от удара тока, когда делала селфи на крыше вагона товарного поезда.

Инцидент произошел около 1: 30 на территории товарного парка станции "Подзамче". Тело школьницы нашел машинист поезда. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как погибла школьница

Сообщение о смерти 15-летней девушки на территории железнодорожной станции "Подзамче" на улице Богдана Хмельницкого поступило правоохранителям около 1:30.

Тело школьницы нашел на путях машинист. Мужчина вызвал медиков, а те – полицию.

Врачи предварительно установили, что девушка погибла в результате поражения током.

Не теряя времени, на место вызова приехали правоохранители. Полицейские выяснили, что погибшая – 15-летняя львовянка, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители.

По их словам, девушка вышла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

Правоохранители установили, что школьницу поразило током на крыше товарного вагона.

Львовянка случайно прикоснулась к линии электропередач, когда делала селфи.

Полицейские проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство с примечанием "несчастный случай". Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Обратите внимание! Железнодорожные станции – не место для развлечений. Ни в коем случае не пытайтесь подниматься на вагоны или локомотивы. Высоковольтная контактная сеть находится под высоким напряжением и результатом таких поступков обычно становится поражение электрическим током, иногда – смерть. Кроме того, часто люди, которые пытаются подняться на крышу вагонов, срываются и получают травмы или погибают, попадая под колеса поездов.

Девушку поразило током на крыше товарного вагона / Фото полиции Львовщины