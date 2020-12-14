Смертельное селфи: 15-летняя львовянка погибла от удара тока – фото
Во Львове на территории железнодорожной станции "Подзамче" 14 декабря нашли тело 15-летней девушки. Школьница погибла от удара тока, когда делала селфи на крыше вагона товарного поезда.
Инцидент произошел около 1: 30 на территории товарного парка станции "Подзамче". Тело школьницы нашел машинист поезда. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как погибла школьница
- Сообщение о смерти 15-летней девушки на территории железнодорожной станции "Подзамче" на улице Богдана Хмельницкого поступило правоохранителям около 1:30.
- Тело школьницы нашел на путях машинист. Мужчина вызвал медиков, а те – полицию.
- Врачи предварительно установили, что девушка погибла в результате поражения током.
- Не теряя времени, на место вызова приехали правоохранители. Полицейские выяснили, что погибшая – 15-летняя львовянка, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители.
- По их словам, девушка вышла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.
- Правоохранители установили, что школьницу поразило током на крыше товарного вагона.
- Львовянка случайно прикоснулась к линии электропередач, когда делала селфи.
Полицейские проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство с примечанием "несчастный случай". Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Девушку поразило током на крыше товарного вагона / Фото полиции Львовщины
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