В смертельном ДТП на Львовщине погибли 3 человека: фото автокатастрофы
На трассе Львов – Луцк 3 декабря случилось смертельное ДТП – Mercedes Sprinter и Audi Q5 столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли три человека.
Авария произошла вблизи села Сабановка Радеховского района. Сейчас полиция расследует все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- На трассе Львов – Луцк около 6 часов утра 50-летний местный житель, управляя автомобилем Audi Q5, выехал на полосу встречного движения.
- Там он лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, за рулем которого находился 35-летний житель Ровненской области.
- В результате аварии водитель Audi Q5 погиб на месте.
- Водитель Mercedes Sprinter и его 56-летняя пассажирка, тоже жительница Ровненской области, получили тяжелые травмы.
- Они умерли в больнице.
Смотрите фото автокатастрофы на трассе Львов – Луцк / Фото полиции Львовщины
Полиция проводит расследование
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.
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