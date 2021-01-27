Снег и гололедица: прогноз погоды во Львове и области на 28 января
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 28 января на Львовщине будет облачно. Дороги Львова и области останутся покрытыми гололедом, а в течение дня будет падать небольшой снег.
Источник: Львовский Гидрометцентр
Синоптики предупреждают об опасных природных явлениях – гололедице и ухудшении видимости в осадках.
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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 28 января
Синоптики прогнозируют, что 28 января на Львовщине будет облачно с прояснениями. Погоду будет определять тыловая часть циклона с центром над югом Украины.
В течение суток будет падать небольшой снег, поэтому вероятно ухудшение видимости. Ветер север-западный, 7-12 метров в секунду.
Дороги Львова и области окутает гололедица. Уровень опасности – "желтый".
Погода во Львовской области
Температура во Львовской области ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза, а днем – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Погода во Львове
Синоптики прогнозируют, что во Львове ночью температура составит 5 – 7 градусов мороза, а днем – от 0 до 2 градусов мороза.
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