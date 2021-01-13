Синоптики Львовского Гидрометцентра информируют, что на Львовщине 14 января будет облачно. Во Львове и области будет падать снег, а морозы будут становиться свирепее.

Погоду на Львовщине 14 января будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Прибалтикой. На дорогах ожидают гололедицу. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды на Львовщине 14 января

Синоптики сообщили, что 14 января погоду во Львове и области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Прибалтикой.

На Львовщине будет облачно. В течение суток временами будет падать снег. Дороги Львова и области укроет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 метров за секунду.

Температура во Львове и области в течение суток будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза.

Обратите внимание! Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают о гололедице на дорогах Львовщины 14 января. Поэтому пешеходы и водители должны быть очень внимательными и осторожными во время движения и соблюдать простые правила.