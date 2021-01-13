Снег и мороз: прогноз погоды во Львове и области на 14 января
Синоптики Львовского Гидрометцентра информируют, что на Львовщине 14 января будет облачно. Во Львове и области будет падать снег, а морозы будут становиться свирепее.
Погоду на Львовщине 14 января будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Прибалтикой. На дорогах ожидают гололедицу. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды на Львовщине 14 января
Синоптики сообщили, что 14 января погоду во Львове и области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Прибалтикой.
На Львовщине будет облачно. В течение суток временами будет падать снег. Дороги Львова и области укроет гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 метров за секунду.
Температура во Львове и области в течение суток будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза.
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