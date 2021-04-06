Весна во Львове продолжает удивлять. После незначительного потепления и ясной погоды 6 апреля в городе выпал снег. Температура воздуха опустилась ниже нуля.

В ночь на 6 апреля во Львове ударили морозы. Утром столбики термометров показывали -2 градуса. Днем воздух прогреется до + 2, а ближе к вечеру похолодает снова.

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Снег падает в городе в течение первой половины дня. Правда, иногда тает, не долетая до земли. Что и не удивительно, учитывая то, что в разгаре – все же календарная весна.

Во Львове 6 апреля выпал снег / Фото 24 канала



Снег во Львове посреди апреля: Видео 24 канала

Фото и видео местные жители публикуют в соцсетях. То, что зима решила немного задержаться, их не удивляет. Ведь внезапный весенний снег – для Львова уже почти традиция.

Какой будет погода во Львове

Согласно данным Укргидрометцентра, прохлада не будет покидать Львов минимум до 9 апреля. Днем температура будет колебаться в пределах +3..+5 градусов, будет падать мокрый снег с дождем.

Обратите внимание! Дороги Львова и области окутает гололедица, поэтому призываем водителей и пешеходов быть максимально осторожными.

Однако уже 9 апреля в регион вновь придет потепление, температура воздуха поднимется до +10. Уже 10 апреля на Львовщине прогнозируют аж +13...+15 градусов.