Львов посреди апреля припорошило снегом: красноречивые фото, видео
Весна во Львове продолжает удивлять. После незначительного потепления и ясной погоды 6 апреля в городе выпал снег. Температура воздуха опустилась ниже нуля.
Источник:24 канал
В ночь на 6 апреля во Львове ударили морозы. Утром столбики термометров показывали -2 градуса. Днем воздух прогреется до + 2, а ближе к вечеру похолодает снова.
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Снег падает в городе в течение первой половины дня. Правда, иногда тает, не долетая до земли. Что и не удивительно, учитывая то, что в разгаре – все же календарная весна.
Во Львове 6 апреля выпал снег / Фото 24 канала
Снег во Львове посреди апреля: Видео 24 канала
Фото и видео местные жители публикуют в соцсетях. То, что зима решила немного задержаться, их не удивляет. Ведь внезапный весенний снег – для Львова уже почти традиция.
Какой будет погода во Львове
Согласно данным Укргидрометцентра, прохлада не будет покидать Львов минимум до 9 апреля. Днем температура будет колебаться в пределах +3..+5 градусов, будет падать мокрый снег с дождем.
Однако уже 9 апреля в регион вновь придет потепление, температура воздуха поднимется до +10. Уже 10 апреля на Львовщине прогнозируют аж +13...+15 градусов.
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