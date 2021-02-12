Уже несколько дней подряд на Львовщине бушует непогода. Однако прогнозы синоптиков Львовского гидрометцентра на выходные, 13 и 14 февраля, несколько лучше – во Львове и области вместо густых снегопадов будет падать небольшой снег.

Погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона над Беларусью. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах области.

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Прогноз погоды во Львове и области на 13 февраля

На Львовщине 13 февраля будет облачно с прояснениями. Временами будет падать небольшой снег.

Дороги Львова и области окутает гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Порой он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют метели.

Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов мороза, а днем – от 4 до 9 градусов мороза.

Важно! В связи с ухудшением погодных условий на трассах Львовщины ввели ограничение движения грузовиков, а на 2 дорогах вообще запретили проезд крупногабаритного транспорта.

Прогноз погоды во Львове и области на 14 февраля

Во Львове и области 14 февраля также будет облачно с прояснениями. Временами будет падать снег. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, а днем – от 3 до 8 градусов мороза.

Обратите внимание! На дорогах Львова и области 13 и 14 февраля будет сохраняться гололедица. Поэтому водителям и пешеходам следует быть очень внимательными во время движения.



Что делать водителям во время гололедицы / Инфографика 24 канала