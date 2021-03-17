Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют значительные осадки в виде снега. Они предупреждают об опасности схода снежных лавин в горах.

В ночь на 18 марта будет падать мокрый снег. Непогода продолжится и завтра днем – будет идти дождь с мокрым снегом. В горах предсказывают более обильные снегопады с метелями.

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17 – 18 марта, в связи со снегопадом и метелью, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность,

– сообщили синоптики.

Прогноз погоды на Львовщине на 18 марта

Активно будет снежить – может выпасть до 2 сантиметров осадков.

Ночью дороги Львова и области вероятно покроет гололедица.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что ночью 18 марта температура не упадет ниже 1 градуса мороза.

Днем температура на Львовщине будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.

Шквальный ветер не предсказывают. Скорость воздушных потоков будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.



Погода в регионах Львовской области / Украинский гидрометцентр