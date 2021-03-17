На Львовщине – метель: прогноз погоды на 18 марта
Снег и метели придут на Львовщину 18 марта / farklitarih.com
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют значительные осадки в виде снега. Они предупреждают об опасности схода снежных лавин в горах.
Источник:Львовский гидрометцентр
В ночь на 18 марта будет падать мокрый снег. Непогода продолжится и завтра днем – будет идти дождь с мокрым снегом. В горах предсказывают более обильные снегопады с метелями.
К теме Прогноз погоды на 18 марта: порывистый ветер и осадки
17 – 18 марта, в связи со снегопадом и метелью, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность,
– сообщили синоптики.
Прогноз погоды на Львовщине на 18 марта
- Активно будет снежить – может выпасть до 2 сантиметров осадков.
- Ночью дороги Львова и области вероятно покроет гололедица.
- В Укргидрометцентре прогнозируют, что ночью 18 марта температура не упадет ниже 1 градуса мороза.
- Днем температура на Львовщине будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.
- Шквальный ветер не предсказывают. Скорость воздушных потоков будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.
Погода в регионах Львовской области / Украинский гидрометцентр
Поделиться новостью