Снегопад не останавливался всю ночь, – Садовый о непогоде во Львове
Львов 11 февраля накрыл снегопад. Он шел всю ночь, а под утро интенсивность только увеличилась. Снегоочистительная техника работает все это время.
Источник:Фейсбук Андрея Садового
Утром на работу вернулись дворники. По словам Садового, приоритетом является уборка главных магистралей, ведь это позволит проехать общественному транспорту.
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Какова ситуация во Львове
Мэр отметил, что еще с выходных активно привлекают частную технику.
Если есть еще компании, которые могут помочь, но наши службы к вам не обращались, позвоните в мою приемную – 032-297-59-00,
– добавил городской голова.
Садовый отметил, что вскоре обнародуют больше информации о последствиях непогоды и пути их решения.
"Еще раз прошу львовян, остаться сегодня дома, если есть такая возможность", – подытожил мэр.
Снегопад во Львове
Синоптики прогнозировали, что во Львове 11 февраля выпадет 100% месячной нормы снега. Поэтому коммунальщики работают в усиленном режиме. Кроме того, школам разрешили выбрать формат обучения. Их не будут закрывать, но дети смогут быть на обучении дистанционно.
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