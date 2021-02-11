Львов 11 февраля накрыл снегопад. Он шел всю ночь, а под утро интенсивность только увеличилась. Снегоочистительная техника работает все это время.

Утром на работу вернулись дворники. По словам Садового, приоритетом является уборка главных магистралей, ведь это позволит проехать общественному транспорту.

Важно Садовый призывает львовян оставаться дома: в городе прогнозируют рекордный снег

Какова ситуация во Львове

Мэр отметил, что еще с выходных активно привлекают частную технику.

Если есть еще компании, которые могут помочь, но наши службы к вам не обращались, позвоните в мою приемную – 032-297-59-00,

– добавил городской голова.

Садовый отметил, что вскоре обнародуют больше информации о последствиях непогоды и пути их решения.

"Еще раз прошу львовян, остаться сегодня дома, если есть такая возможность", – подытожил мэр.

Снегопад во Львове

Синоптики прогнозировали, что во Львове 11 февраля выпадет 100% месячной нормы снега. Поэтому коммунальщики работают в усиленном режиме. Кроме того, школам разрешили выбрать формат обучения. Их не будут закрывать, но дети смогут быть на обучении дистанционно.

Обратите внимание! Непогода накрыла почти всю Украину. Спасатели предупредили, что сильных осадков стоит ждать на Западе и Севере. Кроме того, на дорогах может быть гололедица.