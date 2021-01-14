Снесло с трассы: в Ровненской области в ДТП погибли два сына львовского священника – фото
На Ровненщине 14 января произошло смертельное ДТП, в котором погибли 2 сыновей львовского священника – 31-летние братья-близнецы. Автомобиль мужчин снесло с трассы, и они влетели в металлический отбойник.
Авария произошла около 1:00 на трассе Киев – Чоп вблизи села Гоща. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила Полиция Ровненской области.
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Как произошла авария
- Около 1:00 31-летний львовянин, который управлял автомобилем Audi А5, не выбрал безопасную скорость и влетел в металлический отбойник.
- В результате ДТП водитель погиб на месте.
- Его пассажиру, родному брату-ровеснику, медики скорой оказывали помощь на месте аварии. Однако жизнь мужчины спасти не удалось.
- Погибшими оказались сыновья львовского священника УГКЦ Григория Пашко, который правит в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Давыдов.
- Еще 2 пассажирок, 27-летних жительниц Львова, медики отвезли в больницу.
- Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровненской центральной городской больницы.
Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Ровненщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель 2 человек. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
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