На Ровненщине 14 января произошло смертельное ДТП, в котором погибли 2 сыновей львовского священника – 31-летние братья-близнецы. Автомобиль мужчин снесло с трассы, и они влетели в металлический отбойник.

Авария произошла около 1:00 на трассе Киев – Чоп вблизи села Гоща. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила Полиция Ровненской области. К теме Нашли друг друга: на зимней трассе лоб в лоб столкнулись 2 Renault – фото автокатастрофы Как произошла авария Около 1:00 31-летний львовянин, который управлял автомобилем Audi А5, не выбрал безопасную скорость и влетел в металлический отбойник.

В результате ДТП водитель погиб на месте.

Его пассажиру, родному брату-ровеснику, медики скорой оказывали помощь на месте аварии. Однако жизнь мужчины спасти не удалось.

Погибшими оказались сыновья львовского священника УГКЦ Григория Пашко, который правит в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Давыдов.

Еще 2 пассажирок, 27-летних жительниц Львова, медики отвезли в больницу.

Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровненской центральной городской больницы. Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Ровненщины Правоохранители проводят расследование Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель 2 человек. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. Обратите внимание! Во время гололеда водителям нужно быть максимально внимательными на дорогах и придерживаться простых правил – выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность затормозить в случае необходимости, включать фары и тому подобное. Это может сохранить ваше здоровье и жизнь.