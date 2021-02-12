Несколько дней подряд коммунальные службы Львова убирают снег в усиленном режиме. Из-за большого количества сугробов они будут продолжать работать в субботу и воскресенье, 13 и 14 февраля.

Заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк рассказала, что ночью 12 февраля к уборке города от заносов привлекли 147 единиц снегоочистительной техники. Утром проблем с выездом общественного транспорта по маршрутам не возникло.

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Ночью для уборки города от снега привлекли технику коммунальных предприятий и различных частных структур, которые согласились помочь.

Поскольку сейчас транспорт работает в режиме выходного дня, то утром на маршруты выехали 38 трамваев – это 84% (от общего количества – 24 канал), 45 троллейбусов – это 96%, 235 автобусов АТП № 1 – это 90%, и 147 автобусов частных перевозчиков – это 78%,

– рассказала Маруняк.

Утром 12 февраля в городе работали 1 593 дворника. В течение дня к уборке снега дополнительно привлекли 65 единиц техники.

Во Львове выпало 199% месячной нормы осадков

Чиновница отметила, что с 6 февраля во Львове выпало 199% месячной нормы осадков.

"Сейчас, по данным Гидрометцентра, мы имеем 45 сантиметров снега. Поэтому прошлой ночью работали эвакуаторы, потому что 4 района вывозили снег. Так, Галицкий, Лычаковский, Франковский и Шевченковский районы вывезли 2501 кубический метр снега – а это 250 КАМАЗов", – добавила Маруняк .

По словам заместителя мэра, снега в городе так много, что его уже некуда сворачивать. Поэтому ночью коммунальщики будут продолжать его вывозить. Маруняк рассказала, что снег сбрасывают в коллектор возле памятника Мицкевичу.

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Коммунальщики будут работать в выходные

Чиновница рассказала, что после обращения мэра Львова Андрея Садового о переходе предприятий и других организаций на дистанционную работу в городе все же стало меньше автомобилей.

Для очистки магистральных дорог во Львове 12 февраля привлекли 6 экипажей полиции. Они работают в каждом районе. Вчера правоохранители также работали, и "это позволило лучше почистить улицы".

Сейчас на крышах много свисающего снега, и есть сосульки. Поэтому обращаюсь к жителям быть внимательными и не ходить около таких домов,

– отметила Маруняк.

По словам чиновницы, эту проблему уже обсудили с балансодержателем домов. Они должны все осмотреть и, если это возможно, посбивать снег и сосульки, а опасные места оградить.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 февраля, у коммунальщиков будут рабочие дни, ведь необходимо очищать внутриквартальные улицы. Поэтому во Львове будут продолжать работать круглосуточно в усиленном режиме.