На Львовщине правоохранители объявили о подозрении работнице банка. Женщина, вероятно, присвоила около миллиона гривен со счетов клиентов финучреждения.

Правоохранители установили, что подозреваемая без ведома клиентов банка переводила их деньги на свои подконтрольные счета. Работнице банка грозит тюремное заключение.

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Как женщина присваивала деньги клиентов

По информации Киберполиции, 40-летняя работница банка, имея доступ к внутренней сети финучреждения, незаконно переводила деньги вкладчиков.

Без ведома владельцев депозитов женщина делала транзакции на подконтрольные счета, которые предусмотрительно открыла на подставных лиц.

Чтобы скрыть преступную деятельность, она переводила суммы, которые не подпадали под внутренний финансовый мониторинг банка.

Затем подозреваемая снимала деньги со счетов и использовала их в собственных интересах.

Сумма убытков, нанесенных клиентам банка, достигает миллиона гривен.

Правоохранители провели обыск в доме женщины и изъяли доказательства ее причастности к преступлению.

В частности следователи изъяли "черновые" записи с персональными данными вкладчиков банка и банковские карты.

Что грозит злоумышленнице

Правоохранители сообщили работнице банка о подозрении в совершении несанкционированных действий с информацией лицом, имеющим право доступа к ней. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Львовская облпрокуратура. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.