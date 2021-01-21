В Львове 21 января от отравления угарным газом погибли 19-летняя девушка и 22-летний парень. Пара сняла квартиру на сутки. После отдыха со своими друзьями они легли спать, но так и не проснулись.

Инцидент произошел в доме на улице Городоцкой. В соседней комнате ночевали друзья погибших, однако они не пострадали. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как парень и девушка отравились угарным газом

Двое парней в возрасте 18 и 22 года, которые работают недалеко от Привокзального рынка, сняли квартиру на сутки в доме на улице Городоцкой у главного железнодорожного вокзала.

К своему временному месту проживания они пригласили девушек.

Молодые люди выпили шампанского, а когда пришло время идти спать, разошлись по разным комнатам.

Утром 18-летний парень проснулся и увидел в соседней комнате ужасную картину – тела своего друга, 22-летнего жителя города Турка, и 19-летней львовянки без признаков жизни.

В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС сообщили, что тела погибших парень нашел около 9:46.

Предполагаемая причина гибели молодой пары

Председатель Зализнычной администрации Ирина Джурик рассказала, что дом на Городоцкой, где ребята сняли квартиру, построили в начале XX века. Его уже списали с баланса города. Сейчас это здание на управлении ЛКП. Раньше там было печное отопление, а сейчас – газовое. В квартирах установлены конвекторы и газовые колонки.

Двухкомнатную квартиру на 3 этаже, в которой погибла пара, сдают в аренду посуточно. Когда ребята ее сняли, маклер, который их заселил, включил конвекторы отдельно в каждой комнате. Пока неизвестно, почему погибли парень и девушка, ведь на первый взгляд отопительные приборы в квартире были в норме.

Газовики приехали, проверили. Тяга была везде, каналы чистые. В комнате есть самовольная перепланировка. На месте конвектора когда-то были двери. Возможно, патрубок конвектора неплотно прилегал, – рассказала Джурик.

Сейчас на месте инцидента работают следователи. Аварийная бригада АО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в квартиры. Специалисты хотят демонтировать конвектор, чтобы проверить его исправность.

Обратите внимание! Основным требованием для избежания отравления угарным газом является приток свежего воздуха в помещение, где есть приборы для отопления. Также ни в коем случае в таких помещениях не может быть электрических вентиляторов. Если одно из этих правил не соблюдено, то в помещении начинает образовываться угарный газ.