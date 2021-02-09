В Сокале возле берега реки Западный Буг ко льду примерзли 15 лебедей. Неравнодушные люди 8 февраля направили несколько обращений чрезвычайникам, и птиц таки спасли.

Лебедей, которые находились в нормальном состоянии, выпустили на воду. Однако двое птиц были не в состоянии самостоятельно передвигаться, и спасатели передали их волонтерам.

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Как чрезвычайники спасали лебедей

Спасателям 8 февраля поступило 2 сообщения о том, что в Сокале на реке Западный Буг ко льду примерзли лебеди.

Птицы оказались в ледовой ловушке и не могли самостоятельно спастись.

На место вызова выехали спасатели. Прибыв на реку, они выяснили, что ко льду примерзли около 15 лебедей.

Чтобы добраться до птиц, чрезвычайники с помощью лодки, багра и веревки спустились на лед и начали пробивать дорогу.

Спасатели освободили лебедей из ледовой ловушки и выпустили на воду.

Двух птиц, которые очень долго находились на льду и были неспособны самостоятельно передвигаться, чрезвычайники передали зооволонтерам.

По информации ZAXID.NET, волонтер Кристина Прокопчук рассказала, что одного лебедя вытащили уже мертвым. Также у одной птицы сломана нога. Сейчас лебеди находятся на передержке у местных жителей.

Смотрите фото, как спасатели освобождали лебедей / Фото ГСЧС Сокаля