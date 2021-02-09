В Сокале в ледовой ловушке оказались 15 лебедей: щемящие фото
В Сокале ко льду примерзли 15 лебедей / Сокальский РС ГУ ГСЧС Украины во Львовской области
В Сокале возле берега реки Западный Буг ко льду примерзли 15 лебедей. Неравнодушные люди 8 февраля направили несколько обращений чрезвычайникам, и птиц таки спасли.
Источник:ГСЧС Сокаля
Лебедей, которые находились в нормальном состоянии, выпустили на воду. Однако двое птиц были не в состоянии самостоятельно передвигаться, и спасатели передали их волонтерам.
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Как чрезвычайники спасали лебедей
- Спасателям 8 февраля поступило 2 сообщения о том, что в Сокале на реке Западный Буг ко льду примерзли лебеди.
- Птицы оказались в ледовой ловушке и не могли самостоятельно спастись.
- На место вызова выехали спасатели. Прибыв на реку, они выяснили, что ко льду примерзли около 15 лебедей.
- Чтобы добраться до птиц, чрезвычайники с помощью лодки, багра и веревки спустились на лед и начали пробивать дорогу.
- Спасатели освободили лебедей из ледовой ловушки и выпустили на воду.
- Двух птиц, которые очень долго находились на льду и были неспособны самостоятельно передвигаться, чрезвычайники передали зооволонтерам.
- По информации ZAXID.NET, волонтер Кристина Прокопчук рассказала, что одного лебедя вытащили уже мертвым. Также у одной птицы сломана нога. Сейчас лебеди находятся на передержке у местных жителей.
Смотрите фото, как спасатели освобождали лебедей / Фото ГСЧС Сокаля
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