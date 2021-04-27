В ковидном отделении Сокальской центральной районной больницы случилась угроза недостатка кислорода для больных коронавирусом. В медучреждении есть собственная кислородная станция, однако жидкий кислород заканчивался, поэтому пришлось переходить на кислородные баллоны.

Кислородные баллоны в Сокальский ЦРБ привезли с Львовского химического завода. Сейчас он очень загружен, ведь производит кислород для всех областей Украины.

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В Сокальской ЦРБ едва хватило кислорода для больных

Главный врач Сокальской ЦРБ Роман Швед рассказал, что угроза нехватки кислорода произошла в ковидном отделении медучреждения. Больница имеет собственную кислородную станцию, однако жидкий кислород все же заканчивался. Чтобы спасти жизни пациентов, пришлось переходить на кислородные баллоны.

Кислород мы получили в последние минуты. Начали звонить ко всем руководителям области, к директору департамента здравоохранения, и нам помогли,

– отметил Швед.

Медик добавил, что химический завод обеспечил Сокальскую ЦРБ кислородом, однако вскоре он снова будет нужен пациентам. Сейчас Львовский химический завод имеет очень большую нагрузку, ведь производит кислород для всех областей Украины.

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В ЛОГА отметили, что кислород доставили вовремя

Руководитель департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис рассказал, что ситуация в Сокальской ЦРБ была контролируемой.

"Перебоев не было. Руководство химзавода имело четкое понимание относительно среднего количества баллонов, которые использует медучреждение. Кислород доставили вовремя", – добавил чиновник.

По словам Чемериса, все больницы Львовщины полностью обеспечены кислородом. Львовский химзавод вовремя и бесперебойно обеспечивает им все медучреждения, независимо от того, нужен ли жидкий кислород или газообразный.

"Всем больницам химзавод всегда вовремя и согласно графику привозил кислород. Опасности не подвергали никого. Учитывая большую загруженность, бывали моменты, что кислород могли доставить за час-два до планового расчета потребности кислорода", – рассказал чиновник.

Главный медик области добавил, что все медучреждения Львовщины имеют в резервах кислородные баллоны, чтобы не было перебоя в системах. Поэтому, когда закончится жидкий кислород, можно их использовать.

Интересно! По состоянию на 27 апреля в ковидном отделении Сокальской ЦРБ находятся 59 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.