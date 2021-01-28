Сотрудники Галицкой таможни нашли настоящий клад во время проверки автомобиля 36-летнего украинца. Мужчина пытался ввезти в Украину старинные часы, деньги медали и бижутерию.

Источник: Державна митна служба

Таможенники изъяли все вещи. Их направят на экспертизу для установления исторической ценности.

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Как таможенники нашли контрабанду

Таможенники обнаружили в микроавтобусе украинца более 4,5 тысячи ценных редкостей.

Купюры, медали, монеты, старинные часы и бижутерию правоохранители нашли во время таможенного контроля в пункте пропуска Краковец – Корчева.

36-летний украинец пытался незаконно перевезти эти вещи из Польши в Украину.

Мужчина направлялся по полосе упрощенного таможенного контроля.

Однако таможенники решили осмотреть его автомобиль.

И недаром – в 3 хозяйственных сумках они нашли коробки, в которых содержались настоящие сокровища.

Смотрите видео, что именно нашли таможенники в микроавтобусе украинца:

Что таможенники нашли в хозяйственных сумках

Более 2000 монет разных номиналов и производителей,

140 изделий бижутерии (булавки, браслеты, бусы),

старинные наручные и карманные часы,

почти 2,5 тысячи банкнот различных стран и номиналов,

более 200 монет в футлярах.

Отдельные изделия датированы XIX – ХХ веков. Среди контрабандных вещей были и предметы из драгоценных металлов, о чем свидетельствуют отпечатки пробы.

По словам водителя, он пытался перевезти этот товар в Украине за вознаграждение, которое ему предложил неизвестный мужчина. Таможенники изъяли все предметы. Вещи направят на экспертизу для определения их стоимости, культурной и исторической ценности.