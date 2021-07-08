Все вещи изъяли и направили на экспертизу. Специалисты установили, что коллекция имеет культурную и историческую ценность.

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В машине украинца нашли настоящие сокровища

В пункте пропуска Краковец – Корчова таможенники, сотрудники СБУ и пограничники изъяли у мужчины свыше 4,5 тысячи старинных купюр, медалей, монет, украшений и часов.

36-летний водитель микроавтобуса пытался провезти их из Польши в Украину.

Мужчина следовал по полосе упрощенного таможенного контроля.

Однако таможенники решили проверить 3 хозяйственные сумки, которые были в его авто.

В них лежали коробки с ценными вещами.

Некоторые из них датируемые 19 – 20 веком и были изготовлены из драгоценных металлов.

По словам водителя, неизвестный мужчина предложил ему провезти драгоценную коллекцию через границу за вознаграждение.



Мужчина пытался ввезти в Украину ценные вещи / Фото Львовской таможни

Что нашли в хозяйственных сумках

Таможенники изъяли все предметы и направили на экспертизу, чтобы определить их стоимость и ценность. Согласно выводам специалистов, коллекции относятся к культурным и историческим ценностям. В хозяйственных сумках нашли:

более 1340 предметов нумизматики общей стоимостью почти 229 тысяч гривен;

коллекцию из 2413 предметов бонистики общей стоимостью более 261 тысячи гривен.

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Стоимость вещей составляет почти 500 тысяч гривен / Фото Львовской таможни

На водителя составили протокол

На мужчину составили протокол за нарушение таможенных правил. Все исторические и культурные ценности изъяли.

Некоторые вещи ему вернули. В частности, предметы, которые не имели культурной или исторической ценности, весом до 50 килограммов и стоимостью до 500 евро.

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Эксперты установили культурную и историческую ценность вещей / Фото Львовской таможни