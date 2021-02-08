В сокрушительном пожаре на Львовщине погиб 50-летний мужчина: фото пожарища
Владелец дома погиб в гараже при пожаре / ГСЧС Львовщины
На Львовщине 7 февраля случился сокрушительный пожар в поднавесе жилого дома. Спасатели нашли тело 50-летнего мужчины в гараже, который был расположен рядом.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар произошел около 11:34 в селе Берездовцы Стрыйского района. К ликвидации возгорания привлекли 15 спасателей.
К теме Во Львове горела многоэтажка: есть погибшая и пострадавшие – видео
Как случился пожар
- В 11:34 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Берездовцы.
- Огонь вспыхнул в поднавесе между гаражом и жилым домом.
- Сотрудники ГСЧС немедленно выехали на место происшествия.
- На момент прибытия пожарных огонь уже распространился на гараж и крышу дома.
- Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
- Во время тушения пожара спасатели нашли в гараже тело погибшего мужчины. Им оказался 50-летний владелец дома.
- Пожар локализовали в 12:25, а около 13:21 пожарники его полностью ликвидировали
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
Что пострадало в результате пожара
В результате пожара огонь уничтожил крышу дома, вещи в гараже, кровлю поднавеса и бытовую технику. Пламя также повредило ворота гаража и крышу дома.
К ликвидации пожара привлекли 15 сотрудников ГСЧС и 4 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства возникновения возгорания сейчас выясняют правоохранители.
Поделиться новостью