На Львовщине 7 февраля случился сокрушительный пожар в поднавесе жилого дома. Спасатели нашли тело 50-летнего мужчины в гараже, который был расположен рядом.

Пожар произошел около 11:34 в селе Берездовцы Стрыйского района. К ликвидации возгорания привлекли 15 спасателей. К теме Во Львове горела многоэтажка: есть погибшая и пострадавшие – видео Как случился пожар В 11:34 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Берездовцы.

Огонь вспыхнул в поднавесе между гаражом и жилым домом.

Сотрудники ГСЧС немедленно выехали на место происшествия.

На момент прибытия пожарных огонь уже распространился на гараж и крышу дома.

Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Во время тушения пожара спасатели нашли в гараже тело погибшего мужчины. Им оказался 50-летний владелец дома.

Пожар локализовали в 12:25, а около 13:21 пожарники его полностью ликвидировали Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины Что пострадало в результате пожара В результате пожара огонь уничтожил крышу дома, вещи в гараже, кровлю поднавеса и бытовую технику. Пламя также повредило ворота гаража и крышу дома. К ликвидации пожара привлекли 15 сотрудников ГСЧС и 4 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства возникновения возгорания сейчас выясняют правоохранители.