Во Львове 4 декабря состоялось торжественное заседание сессии горсовета. Андрей Садовый принес присягу и официально стал мэром города.

Торжественная сессия Львовского городского совета началась в 10: 00. Городской голова Андрей Садовый принес присягу и поблагодарил львовян, которые избрали его на выборах, сообщает 24 канал.

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Как Садовый приносил присягу

Во время заседания сессии мэрии председатель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий объявил результаты выборов городского головы Львова. Он вручил Садовому символические клеймо, цепь, печать и ключи от исторических ворот города.

Садовый в четвертый раз стал мэром Львова. Во время своей торжественной речи он поблагодарил львовян, которые проголосовали за него, и рассказал о важнейших вызовах своей новой каденции.

Хочу выразить благодарность всем львовянам, которые неравнодушны и которые выбрали власть города на следующие 5 лет. Каждая каденция имеет свои особенности, и я это знаю по собственному опыту. Эта каденция будет каденцией особых вызовов, которые будут стоять перед нами. В первую очередь неслыханная эпидемия, которая вводит в транс весь мир. Это экономические кризисы, к которым он приводит. Это однозначно забота о медиках, которые спасают жизни, обеспечение всем,

– отметил Садовый.

Кроме городского головы во время торжественного заседания мэрии приняли присягу двое депутатов из фракции "Самопомочи" – Любовь Давидович и Юрий Мельник. Они заменили 2 однопартийцев, которые прошли во Львовский облсовет.

Смотрите фото с торжественной сессии мэрии Львова / Фото " четвертая студия"

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"Каждый, кто пришел служить общине от каждой партии, имел много обещаний. Мы обещали навести порядок с транспортом в городе, усилить отрасль медицины, мы говорили о порядке в строительной отрасли и я хочу верить, что в этом зале мы все будем лоббистами граждан, а не строительных компаний", – рассказал Садовый.

Обратите внимание! В Львовский городской совет XVIII созыва вошли 5 фракций: "Европейская солидарность" (26 депутатов), "Самопомич" (17 депутатов), "Голос" (8 депутатов), "Варта" (7 депутатов) и "Свобода" (6 депутатов). Действующий мэр города Андрей Садовый начал свою четвертую каденцию – он победил на выборах городского головы Львова с результатом 62,25% голосов избирателей.