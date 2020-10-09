Вручили премию Львова – города литературы ЮНЕСКО: кто победил
Во Львове 8 октября в научной библиотеке ЛНУ имени Ивана Франко провели церемонию вручения премии Львова – города литературы ЮНЕСКО. В этом году лауреаткой премии стала Оксана Луцишина за роман "Иван и Феба", который вышел в свет в "Издательстве Старого Льва".
Победительница получит 150 тысяч гривен. Всего в 2020 году участие в конкурсе приняли 76 изданий, а в финал попали 12 книг. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Что известно о лауреате и ее произведении
- Действие романа "Иван и Феба" разворачивается в последние годы советской власти и в первые годы украинской независимости.
- Книга рассказывает о событиях Революции на граните, 30-летие которой отмечали 2 октября.
- Оксана Луцишина – украинская писательница из Ужгорода.
- Сейчас она живет в штате Техас в США и преподает украинскую литературу в местном университете.
- Писательница стала известной благодаря таким книгам: "Осознанная ночь", "Орфей Великий", "Солнце так редко заходит" и "Я слушаю песню Америки".
Что известно о самой премии Львова – города литературы ЮНЕСКО
Премия Львова – города литературы ЮНЕСКО – это крупнейшая литературная премия в Украине, которую присуждает городская власть. Эту премию вручают уже третий год подряд.
Премию учредили во Львове в 2018 году. Ее присуждают автору или переводчику за написание или перевод художественного произведения на украинский язык. Премию учредили, чтобы популяризировать и почтить произведения современной литературы.
Когда мы начинали во Львове эту прекрасную награду, мы думали, что эта волна пойдет по Украине и каждый город будет иметь такую свою литературную премию. Может, оно еще так и будет. Потому что это очень важно, когда люди читают, когда есть классные и современные библиотеки,
– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.
Премию создали, чтобы популяризировать произведения современной литературы / Фото Львовского горсовета
Лауреатом премии Львова – города литературы ЮНЕСКО в 2020 году стала Оксана Луцишина / Фото Львовского горсовета
Специальные награды и премии в 25 тысяч гривен получили Елена О'Лир (за перевод романа Джозефа Конрада "Ностромо: Приморское сказание") и Остап Сливинский (за перевод романа Ольги Токарчук "Книги Якова").
Всего дипломом финалиста премии Львова – города литературы ЮНЕСКО наградили 12 авторов и переводчиков:
- Василий Махно за роман "Вечный календарь" ("Издательство Старого Льва");
- Владимир Рафеенко за роман "Мондегрин. Песни о смерти и любви" (Meridian Czernowitz);
- Галина Вдовиченко за книгу "36 и 6 котов-компаньонов" ("Издательство Старого Льва");
- Елена О'Лир за перевод романа Джозефа Конрада "Ностромо: Приморское Сказание" ("Астролябия");
- Роксолана Свято за перевод произведения "Женщина в Берлине" (Издательский дом "Комора");
- Юрий Прохасько за перевод романа Иоганна Вольфганга фон Гёте "Избирательное сродство" (ООО "Литература и искусство");
- Тарас Прохасько за сборник эссе "Да, но..." (Meridian Czernowitz);
- Наталья Иваничук за перевод романа Тонгри Линдгрен "Смесь"("Издательство Анетти Антоненко");
- Оксана Луцишина за роман "Иван и Феба "("Издательство Старого Льва");
- Остап Сливинский за перевод романа Ольги Токарчук "Книги Иакова" ("Темпора");
- Тарас Лучук за перевод "Первые поэтессы: Кодекс древнегреческой женской поэзии" ("Астролябия");
- Андрей Маслюх за перевод романа Джорджа Сондерса "Линкольн в бардо" ("Издательство Старого Льва").
Дипломы финалистов получили 12 авторов и переводчиков / Фото Львовского горсовета