Во Львове 8 октября в научной библиотеке ЛНУ имени Ивана Франко провели церемонию вручения премии Львова – города литературы ЮНЕСКО. В этом году лауреаткой премии стала Оксана Луцишина за роман "Иван и Феба", который вышел в свет в "Издательстве Старого Льва".

Победительница получит 150 тысяч гривен. Всего в 2020 году участие в конкурсе приняли 76 изданий, а в финал попали 12 книг. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Что известно о лауреате и ее произведении

Действие романа "Иван и Феба" разворачивается в последние годы советской власти и в первые годы украинской независимости.

Книга рассказывает о событиях Революции на граните, 30-летие которой отмечали 2 октября.

Оксана Луцишина – украинская писательница из Ужгорода.

Сейчас она живет в штате Техас в США и преподает украинскую литературу в местном университете.

Писательница стала известной благодаря таким книгам: "Осознанная ночь", "Орфей Великий", "Солнце так редко заходит" и "Я слушаю песню Америки".

Что известно о самой премии Львова – города литературы ЮНЕСКО

Премия Львова – города литературы ЮНЕСКО – это крупнейшая литературная премия в Украине, которую присуждает городская власть. Эту премию вручают уже третий год подряд.

Премию учредили во Львове в 2018 году. Ее присуждают автору или переводчику за написание или перевод художественного произведения на украинский язык. Премию учредили, чтобы популяризировать и почтить произведения современной литературы.

Когда мы начинали во Львове эту прекрасную награду, мы думали, что эта волна пойдет по Украине и каждый город будет иметь такую свою литературную премию. Может, оно еще так и будет. Потому что это очень важно, когда люди читают, когда есть классные и современные библиотеки,

– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.



Премию создали, чтобы популяризировать произведения современной литературы / Фото Львовского горсовета



Лауреатом премии Львова – города литературы ЮНЕСКО в 2020 году стала Оксана Луцишина / Фото Львовского горсовета

Специальные награды и премии в 25 тысяч гривен получили Елена О'Лир (за перевод романа Джозефа Конрада "Ностромо: Приморское сказание") и Остап Сливинский (за перевод романа Ольги Токарчук "Книги Якова").

Всего дипломом финалиста премии Львова – города литературы ЮНЕСКО наградили 12 авторов и переводчиков:

Василий Махно за роман "Вечный календарь" ("Издательство Старого Льва");

Владимир Рафеенко за роман "Мондегрин. Песни о смерти и любви" (Meridian Czernowitz);

Галина Вдовиченко за книгу "36 и 6 котов-компаньонов" ("Издательство Старого Льва");

Елена О'Лир за перевод романа Джозефа Конрада "Ностромо: Приморское Сказание" ("Астролябия");

Роксолана Свято за перевод произведения "Женщина в Берлине" (Издательский дом "Комора");

Юрий Прохасько за перевод романа Иоганна Вольфганга фон Гёте "Избирательное сродство" (ООО "Литература и искусство");

Тарас Прохасько за сборник эссе "Да, но..." (Meridian Czernowitz);

Наталья Иваничук за перевод романа Тонгри Линдгрен "Смесь"("Издательство Анетти Антоненко");

Оксана Луцишина за роман "Иван и Феба "("Издательство Старого Льва");

Остап Сливинский за перевод романа Ольги Токарчук "Книги Иакова" ("Темпора");

Тарас Лучук за перевод "Первые поэтессы: Кодекс древнегреческой женской поэзии" ("Астролябия");

Андрей Маслюх за перевод романа Джорджа Сондерса "Линкольн в бардо" ("Издательство Старого Льва").



Дипломы финалистов получили 12 авторов и переводчиков / Фото Львовского горсовета