Состоялся пикет под Львовской ОГА: протестовали против объединения лесхозов – фото
Под Львовской обладминистрацией 16 марта протестовали работники "Бродовского лесхоза". Они недовольны возможностью присоединения к другому предприятию.
Источник:"Твоє Місто"
Почти сотня работников лесхоза приехали на пикет примерно в 10 часов. Они стояли с плакатами "Не пилите ветку, на которой сидите" и "Не дадим разрушить "Бродовский лесхоз".
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Какая причина пикета
- Агенство лесных ресурсов Украины начало реорганизацию лесной отрасли.
- Сейчас идет этап, на котором занимаются укрупнением предприятий.
- "Ивановский лесхоз" хотят присоединить к двум другим с центром в Золочеве.
- Как отметили на фейсбук-странице "Бродовского лесного хозяйства", их предприятие работает эффективно.
- Работники "Бродовского лесхоза" считают, что их присоединяют к убыточным хозяйствам.
Митингующие под облгосадминистрацией / фото "Твоє місто"
Что говорили митингующие
Один из активистов сказал, что их предприятие является одним из крупнейших в области. Оно ежегодно платит 65 миллионов гривен налогов и не просит дотаций у государства.
Его хотят присоединить к Золочевскому, которое не имеет ни техники, ни рабочей силы. К бедному присоединить мощный лесхоз – это будет сокращение,
– сказал работник Бродовского лесхоза Владимир.
По его словам, объединение приведет к усложнению охраны леса: работники, которые сейчас имеют по тысяче гектаров, будут иметь по 2 тысячи.
Работники "Бродовского лесхоза" под облгосадминистрацией/ фото "Твоє місто"
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