Под Львовской обладминистрацией 16 марта протестовали работники "Бродовского лесхоза". Они недовольны возможностью присоединения к другому предприятию.

Почти сотня работников лесхоза приехали на пикет примерно в 10 часов. Они стояли с плакатами "Не пилите ветку, на которой сидите" и "Не дадим разрушить "Бродовский лесхоз".

К теме Экоактивисты не спешат поднимать проблему вырубки лесов в Украине: чем это грозит

Какая причина пикета

Агенство лесных ресурсов Украины начало реорганизацию лесной отрасли.

Сейчас идет этап, на котором занимаются укрупнением предприятий.

"Ивановский лесхоз" хотят присоединить к двум другим с центром в Золочеве.

Как отметили на фейсбук-странице "Бродовского лесного хозяйства", их предприятие работает эффективно.

Работники "Бродовского лесхоза" считают, что их присоединяют к убыточным хозяйствам.



Митингующие под облгосадминистрацией​ / фото "Твоє місто"

Что говорили митингующие

Один из активистов сказал, что их предприятие является одним из крупнейших в области. Оно ежегодно платит 65 миллионов гривен налогов и не просит дотаций у государства.

Его хотят присоединить к Золочевскому, которое не имеет ни техники, ни рабочей силы. К бедному присоединить мощный лесхоз – это будет сокращение,

– сказал работник Бродовского лесхоза Владимир.

По его словам, объединение приведет к усложнению охраны леса: работники, которые сейчас имеют по тысяче гектаров, будут иметь по 2 тысячи.



Работники "Бродовского лесхоза" под облгосадминистрацией/ фото "Твоє місто"

Обратите внимание! Работники "Бродовского лесхоза" уже выходили на акцию протеста под горсовет в Бродах 11 марта. Тогда они пытались получить поддержку от местных властей в борьбе за свои требования.