Советник городского головы Львова Олег Шмид 6 апреля нашел под своим автомобилем самодельный GPS-трекер. Сейчас правоохранители проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Чиновник редко пользуется машиной. По словам Шмида, выглядит так, что кто-то намеренно следил, когда же он оставит авто возле дома.

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GPS-трекер прикрепили к межколесной балке

Самодельный GPS-трекер Шмид нашел утром во вторник, 6 апреля. После этого чиновник вызвал полицию.

Сегодня я узнал, что Big Brother is watching за мной также. И заодно увидел, как выглядит самодельный GSM-трекер, без вашего ведома прицепленный под авто,

– рассказал Шмид.

Должностному лицу сообщили, что неизвестный около полуночи залез под его авто Renault Scenic, который стоял возле дома. Злоумышленник недолго пролежал под машиной и после этого скрылся.

"Выглядит так, что кто-то долго ждал того дня, когда машина будет оставлена возле дома, потому что раньше автомобиль почти месяц был в гараже. Стоило мне не поставить его в гараж, и после того, как погас свет в нашей квартире, кто-то залез под машину и пролежал там полминуты лицом вверх", – добавил советник мэра.

Смотрите фото GSM-трекера, который нашли под авто / Фото Олега Шмида

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Чиновник редко пользуется автомобилем

Шмид отметил, что, вероятно, за ним следили, ведь он редко пользуется машиной. Его автомобиль обычно стоит в гараже.

Чиновник осмотрел свое авто утром. Он уехал на СТО и там вызвал полицию. По информации ZAXID.NET, по вызову сначала прибыли патрульные, а позже – следователи и взрывотехники. Правоохранители не нашли никаких взрывных устройств, однако обнаружили посторонний предмет, который кто-то прикрепил к межколесной балке.

Автомобиль загнали на яму. Там обнаружили прикрепленный к межколесной балке самодельный GPS-трекер с SIM-картой, с помощью которого можно следить за передвижением автомобиля. Он был прикреплен с помощью очень сильного магнита,

– рассказал Шмид.

Советник мэра не знает, кому нужно следить за его передвижением. Он добавил, что его деятельность вызывает неприятие у некоторых людей. Также Чиновник отметил, что есть достаточно тех, кому не нравятся изменения, которые внедряют во Львове.

Шмид надеется на то, что правоохранителям удастся найти виновников. В полиции рассказали, что по данному факту сейчас идет проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Интересно! Олег Шмид является директором ЛКП "Институт пространственного развития", которое занимается проектированием реконструкций городских улиц – строительства велодорожек, островков безопасности и тому подобное. Также Шмид работает советником городского главы по вопросам транспортной инфраструктуры.