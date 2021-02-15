Инициатива "Пидзамче. Наконец-то!" 23 февраля организует встречу жителей и работников района Пидзамче. На встрече гости смогут поделиться эпизодами из жизни на Подзамче, рассказами о местных людях и местах.

Жителей и работников Пидзамча приглашают рассказать истории о своем районе. Рассказы смогут стать частью мультимедийного исторического маршрута.

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Жителей микрорайона Подзамче приглашают на встречу

Организаторы встречи рассказали, что важно услышать как можно больше историй о Пидзамче. Интересует все – от будничных явлений и особых случаев прошлого до рассказов о людях, домах, заводах или других пространствах.

Встречи с жителями и работниками Пидзамча – именно те события, которые делают наш туристический маршрут не просто историческим, а живым. Через разговор с людьми мы попробуем раскрыть места Пидзамча, которые имеют индивидуальную историческую преемственность. Такие пространства создают уникальную идентичность этого района Львова,

– рассказала куратор встречи Богдана Брилинская.

На событие можно зарегистрироваться, перейдя по ссылке. О времени и месте мероприятия всем людям, которые зарегистрировались, сообщат лично.

Встреча состоится в соответствии с карантинными нормами. Мероприятие является одним из направлений инициативы "Пидзамче. Наконец-то" – проекта, который призван активизировать и развивать Пидзамче.

Истории, услышанные на встрече, смогут стать частью мультимедийного исторического маршрута района. Над его разработкой будут работать как жители и работники Пидзамча, так и приглашенные эксперты. Туристический маршрут в формате мобильного приложения планируют презентовать в августе.

Обратите внимание! "Пидзамче. Наконец-то!" – это инициатива, что объединяет вокруг себя активных жителей и деятелей микрорайона Пидзамче во Львове. Она существует при поддержке Украинского культурного фонда. Над инициативой работает общественная организация "Львовский культурный центр" совместно с Центром социальных инноваций, Дворцом Хоткевича и офисом "Львов – город литературы ЮНЕСКО".