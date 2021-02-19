Во Львове будут судить предполагаемого насильника несовершеннолетних девочек. По информации следствия, руководитель одного из молодежных лагерей причастен к 11 изнасилованиям и растлениям детей в возрасте от 11 до 14 лет.

По информации полиции, первое преступление подозреваемый совершил в 2005 году. Злоумышленнику грозит до 15 лет в тюрьме.

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Вскоре состоится суд

Руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей, по информации следствия, причастен к 11 преступлениям.

Правоохранители 19 февраля направили на рассмотрение суда обвинительный акт в отношении 46-летнего львовянина, которого подозревают в развращении и изнасиловании девушек в возрасте от 11 до 14 лет.

Полицейские установили личности жертв – на время совершения мужчиной преступлений они еще были малолетними девушками.

Первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом.

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрениях по 3 статьям:

"Развращение несовершеннолетних";

"Изнасилование человека, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия";

"Половые отношения с человеком, не достигшим 16-летнего возраста".

Максимальное наказание, которое грозит мужчине, если его вину докажут в суде, – до 15 лет за решеткой.