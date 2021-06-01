Операции начались в полночь, а завершились уже утром 1 июня. Трансплантации проводили во Львовской городской больнице скорой помощи.

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Мужчина стал донором органов для 3 реципиентов

Главный врач Коммунальной городской клинической больницы СМП Олег Самчук рассказал, что во Львове ночью 1 июня провели трансплантации почек и сердца.

Операции начались в полночь и завершились буквально несколько часов назад (утром 1 июня – 24 канал). Донор – 32-летний мужчина со Львовщины. Несовместимая с жизнью травма головы,

– отметил медик.

Самчук добавил, что согласие на донорство органов дали мама мужчины и его старшая сестра. Именно благодаря такому сложному решению сразу 3 человека получили шанс на жизнь.

Сердце пересадили 48-летнему мужчине с Прикарпатья. Он болел в течение 3 лет, однако в лист ожидания записался только в январе 2021 года.

"Трансплантацию сердца наш Роман Домашич с командой уже традиционно выполняли совместно с командой Института сердца Минздрава Украины. Борис Тодуров, спасибо за постоянную поддержку и помощь", – рассказал Самчук.

По его словам, это уже третья в 2021 году, а в целом десятая, совместная трансплантация больницы СМП и Института сердца. Операции проводила команда Центра трансплантации медучреждения под руководством Максима Овечко.



Донором стал 32-летний житель Львовщины / Фото Олега Самчука

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Почки пересадили 2 людям

Самчук рассказал, что одну почку пересадили 43-летней жительнице Львовщины. Реципиентка болела с детства. Окончательно ее почки отказали 10 лет назад после рождения ребенка. С тех пор женщина находилась на гемодиализе.

Вторую почку получил 46-летний львовянин. Его собственные органы перестали функционировать из-за простуды, которую он когда-то перенес. Мужчина находился на гемодиализе с 2017 года.

"Благодарность всем медработникам БСМП Львова за эту бессонную ночь и хорошо выполненную работу! Быстрого восстановления реципиентам! Светлая память донору. Сочувствие и благодарность семье за ​​их решение. Благодаря трансплантации его частица продолжит жить", – отметил врач.

Самчук добавил, что реципиент почки за средства Минздрава Украины находился в листе ожидания еще и в Беларуси. Врач счастлив, что пациенту смогли помочь именно во Львове.

"Работаем для того, чтобы вскоре вообще никому из наших граждан не пришлось ехать за границу на трансплантацию", – подытожил Самчук.



Сердце получил 48-летний мужчина / Фото Олега Самчука



Почки пересадили 2 пациентам / Фото Олега Самчука