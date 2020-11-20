В Львовском госпитале ветеранов войны и репрессированных не хватает кислорода для больных коронавирусом. Все потому, что произошел взрыв при заправке кислородных баллонов. Из-за этого городские власти срочно перевезут 50 человек, которые находятся в тяжелом состоянии, в другие больницы города.

К счастью, во Львове есть резерв койкомест. 3 недели назад власти города начали обустраивать новое ургентное отделение. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Что сказал Садовый

Возникла нештатная ситуация – в госпитале проблема с кислородом. Надо срочно забирать 50 больных, находящихся в тяжелом состоянии. Хорошо, что 3 недели назад мы обустроили еще одно ургентное отделение на 350 коек. Сейчас готовы уже 150 коек,

– рассказал Садовый.

По его словам, до 1 декабря полностью обустроят все 350 мест. Сейчас больных из госпиталя в городе Винники, что возле Львова, отвезут в 8-м городскую больницу и больницу скорой помощи



Новое отделение для больных коронавирусом во Львове / Фото Андрея Садового

С начала пандемии коронавируса во Львове было 920 койкомест. Однако, когда несколько недель назад количество больных резко начало расти, в городе решили создать еще одно отделение.

Садовый также рассказал, что обустроить отделение удалось благодаря помощи местного бизнеса.

Мы выстроили их за 3 недели. Все благодаря бизнесу. По тендерным процедурам мы бы это делали 5-6 месяцев,

– сказал мэр.

В то же время он добавил, что такая сложная ситуация случилась из-за того, что ранее его оппонент на выборах Олег Синютка, который возглавлял Львовскую ОГА, продал 8 львовских больниц: "Я их умолял не делайте этого. Но хорошо, что сейчас мы имеем резерв и можем забрать людей из Винников".