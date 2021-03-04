Спасатели Львовщины 4 марта получили 3 новых пожарных автомобиля первой помощи АПД-2 Peugeot Boxer. Машины укомплектованы пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием.

Автомобили приобрели в рамках проекта, который реализуют при поддержке Программы трансграничного сотрудничества "Польша – Беларусь – Украина 2014 – 2020". Машины осмотрели начальник ГСЧС Львовщины Юрий Кагитин, глава ЛОГА Максим Козицкий и глава ЛОС Ирина Гримак.

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Какие именно машины получили работники МЧС Львовщины

Автомобили Peugeot Boxer имеют мощность двигателя в 160 лошадиных сил.

Они укомплектованы цистерной для воды емкостью 500 литров и пенообразователем, бак которого имеет вместимость 20 литров.

В комплектацию авто входит аварийно-спасательное оборудование – гидравлический инструмент, бензорез, бензопила и медицинская укладка с необходимыми лекарственными средствами.

Машины Peugeot Boxer являются универсальным спецтранспортом для спасения людей во время ДТП, тушения небольших пожаров и тому подобное.

В целом работники МЧС Львовщины уже получили 7 автомобилей, которые пополнят автопарк пожарно-спасательных подразделений области.

Смотрите фото автомобилей, которые получили работники МЧС / Фото ГСЧС Львовщины