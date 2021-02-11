На Львовщине в течение последних нескольких дней бушует непогода. Специалисты ЛКП "Лев" рассказали, как помочь бездомным животным во время снегопадов.

В ЛКП "Лев" призвали людей не быть равнодушными и помогать бездомным четвероногим во время непогоды. Ведь, даже просто накормив животное, можно спасти ему жизнь.

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Как помочь бездомным животным в непогоду

В ЛКП "Лев" дали несколько советов, как помочь животным зимой во время сильных снегопадов.

Первое, что вы можете сделать, это накормить бездомную собаку или кошку. Когда животное сыто, оно может лучше поддерживать собственный теплообмен,

– отметили специалисты.

Также важно позволить четвероногим согреться в подъезде. Собаку или кота можно впустить в подъезд или же просто не закрывать дверь, если поблизости бегает бездомное животное. Если есть такая возможность, следует обустроить будку.

"Это можно сделать в месте, где она не будет мешать соседям и прохожим. Лучший наполнитель для этого – сено, оно поглощает влагу, и, в отличие от ткани, удерживает тепло", – добавили в ЛКП "Лев".

Настоящим спасением для бездомных животных может стать приоткрытое окошко в подвалах. Так, животное не будет мешать жителям дома и сможет отогреться.

ЛКП "Лев" поможет, если животное находится в тяжелом состоянии

Следующим шагом является устройство четвероногого. В ЛКП "Лев" рассказали, что можно позвонить к ним по номеру (068) 535 – 45 – 45 и известить о бездомном животном, которое нуждается в помощи специалистов.

Ловцы заберут четвероногого в порядке графика дежурства. Если животное находится в крайне тяжелом состоянии, сообщите об этом администратору,

– рассказали специалисты.

Однако нужно помнить, что у ЛКП "Лев" нет мощностей для того, чтобы приютить всех бездомных животных, а приюты, которые создали волонтеры и благотворительные организации, "тоже не безмерные".

Поэтому нужно попытаться до приезда бригады ловцов придержать собаку у себя, а возможно, даже пристроить. Для этого нужно сделать качественные фото животного и выложить сообщение в соцсетях. ЛКП "Лев" рекомендует воспользоваться платформой "Львовские лапы".



График выезда ловцов ЛКП "Лев во Львове / Фото ЛКП "Лев"

График выезда ловцов ЛКП "Лев" в населенные пункты Львовской ОТГ / Фото ЛКП "Лев"