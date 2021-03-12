Спрятался в кустах: львовские патрульные нашли хулигана по следам на снегу – фото
Во Львове мужчина разбил платежный терминал / Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 12 марта патрульные задержали мужчину, который разбил платежный терминал. Хулиган надеялся, что спрячется от правоохранителей в кустах. Однако его все же заметили.
Источник:Патрульная полиция Львова
Терминал разбили 2 мужчин. Однако пока задержали только одного.
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Мужчину нашли по следам на снегу
- Около 4:00 полицейским позвонил мужчина. Он рассказал, что заметил, что с терминалом на перекрестке улиц Литвиненко – Венская отсутствует связь.
- Через несколько минут он приехал на место и увидел 2 мужчин, которые как раз разбивали терминал.
- Они сразу начали убегать.
- Мужчина предоставил патрульным описание злоумышленников и сказал, что они побежали в направлении больницы на улице Навроцкого.
- Во время обследования территории больницы патрульные заметили свежие следы на снегу, которые ведут в кусты.
- Там они нашли одного из злоумышленников.
- На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
- Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Двое мужчин разбили терминал / Фото Патрульной полиции Львовщины
Хулигана отвезли в полицейский участок / Фото патрульной полиции Львовщины
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