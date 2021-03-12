Во Львове 12 марта патрульные задержали мужчину, который разбил платежный терминал. Хулиган надеялся, что спрячется от правоохранителей в кустах. Однако его все же заметили.

Терминал разбили 2 мужчин. Однако пока задержали только одного. Интересно Во Львове полицейские задержали вооруженных грабителей: фото Мужчину нашли по следам на снегу Около 4:00 полицейским позвонил мужчина. Он рассказал, что заметил, что с терминалом на перекрестке улиц Литвиненко – Венская отсутствует связь.

Через несколько минут он приехал на место и увидел 2 мужчин, которые как раз разбивали терминал.

Они сразу начали убегать.

Мужчина предоставил патрульным описание злоумышленников и сказал, что они побежали в направлении больницы на улице Навроцкого.

Во время обследования территории больницы патрульные заметили свежие следы на снегу, которые ведут в кусты.

Там они нашли одного из злоумышленников.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Интересно! Львовским патрульным не привыкать искать правонарушителей в кустах и сугробах. Недавно вор, прячась от полицейских, закопался в снег.

Двое мужчин разбили терминал / Фото Патрульной полиции Львовщины Хулигана отвезли в полицейский участок / Фото патрульной полиции Львовщины