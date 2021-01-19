Синоптики Львовского Гидрометцентра предусматривают, что 20 января на Львовщине станет существенно теплее. Однако дороги Львова и области останутся покрытыми гололедом.

Погоду на Львовщине 20 января будет определять прохождение теплых атмосферных фронтов с запада. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 20 января

Синоптики предсказывают, что на Львовщине будет облачно с прояснениями. Временами будет падать снег и мокрый снег.

Дороги Львова и области укроет гололедица. Уровень опасности – "желтый".

Погоду будет определять прохождение теплых атмосферных фронтов с запада. Ветер южный, 9-14 метров в секунду.

Погода во Львовской области 20 января

Температура во Львовской области ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, а днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Погода во Львове 20 января

Температура во Львове составит 3 – 5 градусов мороза, а днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что 20 января дороги Львовщины укроет гололедица. Поэтому водители и пешеходы должны быть очень внимательными во время движения и соблюдать простые правила.