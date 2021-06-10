Стартовая цена – более 76 миллионов: долг Львовского автобусного завода выставили на аукцион

Государственный "Укрэксимбанк" выставил на аукцион долг Львовского автобусного завода. Банк планирует получить не менее 76,5 миллиона гривен.

На продажу выставили право требования по кредитам. Аукцион состоится 5 июля.

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Долг ЛАЗа выставили на продажу

Десятки гектаров земли, административные и производственные здания Львовского автобусного завода размещены на улице Стрыйской, 45. Новый собственник залогового имущества ЛАЗа получит право требования по кредитам. Общая сумма долга перед банком и начальная цена на аукционе составляет более 76,58 миллиона гривен.

Для погашения задолженности перед государственным Укрэксимбанком в ближайшее время состоится продажа очередного перспективного инвестиционного актива – права требования по кредитным договорам и дебиторской задолженности производителя автомобильной техники,

– говорится в сообщении банка.

Аукцион состоится 5 июля через систему "ProZorro.Продажи". По информации аналитической системы YouСontrol, юридическое лицо-заемщика признали банкротом. Сейчас его ликвидируют. В 2020 году государственный исполнитель описал недвижимое имущество предприятия и его финансового поручителя. Однако сейчас его продажу запретил суд.

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Коротко о Львовском автобусном заводе