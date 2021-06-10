Стартовая цена – более 76 миллионов: долг Львовского автобусного завода выставили на аукцион

Государственный "Укрэксимбанк" выставил на аукцион долг Львовского автобусного завода. Банк планирует получить не менее 76,5 миллиона гривен.
На продажу выставили право требования по кредитам. Аукцион состоится 5 июля.
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Долг ЛАЗа выставили на продажу
Десятки гектаров земли, административные и производственные здания Львовского автобусного завода размещены на улице Стрыйской, 45. Новый собственник залогового имущества ЛАЗа получит право требования по кредитам. Общая сумма долга перед банком и начальная цена на аукционе составляет более 76,58 миллиона гривен.
Для погашения задолженности перед государственным Укрэксимбанком в ближайшее время состоится продажа очередного перспективного инвестиционного актива – права требования по кредитным договорам и дебиторской задолженности производителя автомобильной техники,
– говорится в сообщении банка.
Аукцион состоится 5 июля через систему "ProZorro.Продажи". По информации аналитической системы YouСontrol, юридическое лицо-заемщика признали банкротом. Сейчас его ликвидируют. В 2020 году государственный исполнитель описал недвижимое имущество предприятия и его финансового поручителя. Однако сейчас его продажу запретил суд.
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Коротко о Львовском автобусном заводе
- Ранее ЛАЗ поставлял автобусы для городов Украины, которые принимали Евро-2012. Его купил российский бизнесмен Игорь Чуркин.
- В 2013 году оборудование ЛАЗа начали вывозить на Днепровский автобусный завод в Каменское. В свою очередь, во Львове должны были оставить производство троллейбусов и автобусов.
- 26 мая 2014 года Государственная исполнительная служба Украины издала постановление об аресте имущества завода из-за долгов. Позже помещение ЛАЗа выставили на аукцион. Тогда же производство остановили и во Львове, и в Каменском.
- Первый заместитель председателя ЛОГА Иосиф Сытник заявил, что область обратится к правительству с просьбой выкупить Львовский автобусный завод. В феврале 2016 года обанкротившийся ЛАЗ приобрели 2 юридических лица из Киева.
- Осенью 2017 года во Львовском горсовете создали комиссию, которая изучала ситуацию вокруг закупки автобусов ЛАЗ накануне Евро-2012. Коммунальному перевозчику выделили 20 миллионов гривен на закрытие долга перед ЛАЗом.
- В октябре 2017 года на все коммунальные автобусы наложили арест из-за долгов города перед заводом. Впоследствии отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста объявил 160 автобусов коммунального АТП-1" в розыск. Правоохранители обязали их задерживать.
- В сентябре 2018 года появился сайт, на котором говорилось о возобновлении работы ЛАЗа, однако он так и не выпустил новой продукции.
- Горсовет создал еще одно АТП, чтобы передать туда автобусы, и их не арестовывали. Территориальное управление юстиции Львовской области взыскало с банковского счета "АТП-1" более 24,6 миллиона гривен.