Киберполиция разоблачила группировку, которая продавала в сети запрещенные лекарственные средства с сильнодействующими и ядовитыми веществами. Злоумышленниками оказались 2 львовян. Во время обысков у них изъяли стероиды на 1,5 миллиона гривен.

Мужчины продавали в интернет-магазинах запрещенные к обороту лекарственные средства. В частности, в "магазине" злоумышленников были "метандиенон" и "нандролон".

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Как злоумышленники продавали запрещенные стероиды

Правоохранители установили, что двое львовян в возрасте 32 и 34 лет создали и администрировали 2 веб-сайта.

Там они продавали сильнодействующие лекарственные средства, содержащие метандиенон и нандролон – вещества, которые запрещены к обороту в Украине.

Товар покупателям отправляли по почте.

Деньги за препараты получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поставки запрещенных стероидов к злоумышленникам.

Правоохранители уже провели обыски в жилищах мужчин.

Следователи изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи и препараты стоимостью 1,5 миллиона гривен.

Все изъятые вещи направили на экспертизу.



Незаконный бизнес организовали 2 львовян / Фото Нацполиции

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Что грозит злоумышленникам

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное приобретение, перевозку, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ". Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях и избрании им меры пресечения. Следователи продолжают проводить досудебное расследование.



Во время обысков изъяли препараты на 1,5 миллиона гривен / Фото Нацполиции