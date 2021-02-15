Кіберполіція викрила угруповання, яке продавало в мережі заборонені лікарські засоби із сильнодіючими та отруйними речовинами. Зловмисниками виявились 2 львів'ян. Під час обшуків у них вилучили стероїди на 1,5 мільйона гривень.

Чоловіки продавали в інтернет-магазинах заборонені до обігу лікарські засоби. Зокрема у "крамниці" зловмисників були "метандієнон" та "нандролон".

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Як зловмисники продавали заборонені стероїди

Правоохоронці встановили, що двоє львів'ян віком 32 та 34 років створили та адміністрували 2 вебсайти.

Там вони продавали сильнодіючі лікарські засоби, що містять метандієнон та нандролон – речовини, які заборонені до обігу в Україні.

Товар покупцям відправляли поштою.

Гроші за препарати отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.

Наразі правоохоронці встановлюють канали постачання заборонених стероїдів до зловмисників.

Правоохоронці вже провели обшуки в помешканнях чоловіків.

Слідчі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи та препарати вартістю 1,5 мільйона гривень.

Усі вилучені речі скерували на експертизу.



Незаконний бізнес організували 2 львів'ян / Фото Нацполіції

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Що загрожує зловмисникам

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин". Зловмисникам може загрожувати до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення зловмисникам про підозри та обрання їм запобіжного заходу. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування.



Під час обшуків вилучили препарати на 1,5 мільйона гривень / Фото Нацполіції