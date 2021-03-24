Строили велопарковки: двух львовян подозревают в хищении 1,35 миллиона гривен – фото
Правоохранители 23 марта сообщили о подозрениях 2 львовянам. По версии следствия, они присвоили 1,35 миллиона гривен при строительстве велопарковок.
Источник:полиция Львовщины
Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы. Вскоре суд изберет злоумышленникам меры пресечения.
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Во время строительства велопарковок присвоили 1,35 миллиона гривен
- Правоохранители установили, что двое 38-летних львовян, которые являются служащими фирм-подрядчиков, заключили с Ассоциацией органов местного самоуправления соглашение о строительстве 11 велопарковок.
- Их планировали обустроить в рамках реализации международного экологического проекта "Ровеловое Расточье – вместе несмотря на границы".
- Однако во время строительства злоумышленники вносили неправдивые данные в акты выполненных работ.
- Так, они, вероятно, присвоили около 1,35 миллиона гривен.
Львовяне, вероятно, присвоили 1,35 миллиона гривен / Фото полиции Львовщины
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Злоумышленникам сообщили о подозрениях
Следователи 23 марта сообщили львовянам о подозрениях по 3 статьям:
- "Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением";
- "Служебный подлог";
- "Подделка документов, печатей, штампов и бланков".
Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемым, – до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Вскоре суд изберет львовянам меры пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Злоумышленникам сообщили о подозрениях / Фото полиции Львовщины
Правоохранители продолжают проводить расследование / Фото полиции Львовщины
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