Правоохранители 23 марта сообщили о подозрениях 2 львовянам. По версии следствия, они присвоили 1,35 миллиона гривен при строительстве велопарковок.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы. Вскоре суд изберет злоумышленникам меры пресечения.

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Во время строительства велопарковок присвоили 1,35 миллиона гривен

Правоохранители установили, что двое 38-летних львовян, которые являются служащими фирм-подрядчиков, заключили с Ассоциацией органов местного самоуправления соглашение о строительстве 11 велопарковок.

Их планировали обустроить в рамках реализации международного экологического проекта "Ровеловое Расточье – вместе несмотря на границы".

Однако во время строительства злоумышленники вносили неправдивые данные в акты выполненных работ.

Так, они, вероятно, присвоили около 1,35 миллиона гривен.



Львовяне, вероятно, присвоили 1,35 миллиона гривен / Фото полиции Львовщины

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Злоумышленникам сообщили о подозрениях

Следователи 23 марта сообщили львовянам о подозрениях по 3 статьям:

"Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением";

"Служебный подлог";

"Подделка документов, печатей, штампов и бланков".

Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемым, – до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Вскоре суд изберет львовянам меры пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Злоумышленникам сообщили о подозрениях / Фото полиции Львовщины



Правоохранители продолжают проводить расследование / Фото полиции Львовщины