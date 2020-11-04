Во Львове 4 ноября 49-летний строитель упал с 4 этажа новостройки. Травмированного мужчину отвезли в больницу.

Инцидент произошел около 10:33. Рабочий получил травму во время строительства новостройки на улице Замарстыновской. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как мужчина упал с 4 этажа

Около 10:33 утра 49-летний рабочий сильно травмировался на работе.

Мужчина упал с 4 этажа на строительстве новостройки на улице Замарстыновской 134.

Работника компании-подрядчика, которая осуществляет строительство новостройки, отвезли в больницу.

Медики поставили предварительный диагноз – "политравма".

Что говорят в компании, которая строит на Замарстыновской

По информации, размещенной на сайте ЛУН, именно компания "Галжитлобуд" строит новостройку на улице Замарстыновской 134. Однако строительными работами занимается подрядчик – ООО "Галицкий строительный гарант".

По информации ZAXID.NET, в "Галжитлобуд" ничего не знают об инциденте, который произошел сегодня на их строительстве.