Турецкая компания "Атлас Глобал Энерджи" планирует построить на территории Славской и Козивской ОТО ветровую электростанцию. В реализацию проекта хотят инвестировать около 72 миллионов евро.

Источник: ZAXID.NET

Будущая ветровая электростанция будет иметь мощность 60 мегаватт. Ее планируют ввести в эксплуатацию в августе 2022 года.

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Что известно о строительстве ветроэлектростанции на Львовщине

Во время встречи с руководством ЛОГА 27 января представитель турецкой компании "Атлас Глобал Энерджи" в Украине Святослав Жмуцкий рассказал, что компания планирует инвестировать в строительство ветроэлектростанции на территории Славской и Козивской ОТО. Проект предусматривает строительство ВЭС, которая будет состоять из 16 ветровых турбин. Также во время строительства ветроэлектростанции планируют реконструировать подъездную дорогу от села Тухолька непосредственно к ВЭС. Электростанцию подсоединят к подстанции "Лавочное-Т", которая принадлежит Укрзализныце.

На этот год мы планируем провести реконструкцию подъездной дороги протяженностью ориентировочно 6 километров, проложить траншеи и кабеля от нашей подстанции до подстанции "Лавочное-Т", фундаменты для турбин, начать тендерные процедуры для реконструкции подстанции. На следующий год планируем установку ветровых турбин, завершение реконструкции подстанции и получение разрешительной документации по пусконаладочным работам,

– рассказал Жмуцкий.

Представитель компании добавил, что предварительный объем инвестиций в ветровую электростанцию, без вспомогательной инфраструктуры, составит более 40 миллионов евро. Также инвесторы дополнительно будут вкладывать деньги в строительство дороги. Так, реализация проекта будет стоить около 72 миллионов евро. Ветроэлектростанцию построят возле сел Верхнячка, Жупаны и Лавочное. Она будет иметь площадь около 16 гектаров. Строительные работы планируют начать в апреле – мае 2021 года.

Во Львовской облгосадминистрации пообещали осуществлять сопровождение проекта на всех этапах строительства. Меморандум о строительстве ВЭС в ЛОГА подписали еще в 2016 году.

Интересно! Компания "Атлас Глобал Энерджи" работает в секторе возобновляемой энергетики более 15 лет. Она уже построила 8 ветровых электростанций в Турции и 3 гидроэлектростанции в Грузии и Турции. Общая мощность ветровых электростанций составляет 400 мегаватт, а ГЭС – 160 мегаватт. Количество потребителей – около 2 миллионов человек.