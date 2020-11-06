В Стрые мужчина украл скутер: теперь ему грозят 8 лет в тюрьме – фото
В Стрые 5 ноября 41-летний мужчина украл скутер Honda. Полицейские задержали его по горячим следам. Теперь злоумышленнику грозит тюрьма.
Инцидент произошел около 11:15. Житель Стрыйщины оставил свой скутер возле супермаркета, и его украли. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
Читайте также Во Львове пьяный мужчина стрелял из пистолета в воздух: фото
Как злоумышленник похитил скутер
- 36-летний житель района позвонил в полицию и рассказал, что у него украли скутер Honda.
- Мужчина припарковался возле супермаркета, а когда вышел из магазина, скутера уже не было.
- На место вызова сразу приехали полицейские. Правоохранители быстро нашли похищенный скутер на одной из стрыйских улиц.
- Патрульные установили, что к преступлению причастен 41-летний житель Стрыя.
- В полиции сообщили, что мужчину ранее уже судили за подобные преступления.
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за кражу транспортного средства. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Мужчине грозит тюремное заключение за кражу скутера / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью