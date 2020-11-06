В Стрые 5 ноября 41-летний мужчина украл скутер Honda. Полицейские задержали его по горячим следам. Теперь злоумышленнику грозит тюрьма.

Инцидент произошел около 11:15. Житель Стрыйщины оставил свой скутер возле супермаркета, и его украли. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как злоумышленник похитил скутер

36-летний житель района позвонил в полицию и рассказал, что у него украли скутер Honda.

Мужчина припарковался возле супермаркета, а когда вышел из магазина, скутера уже не было.

На место вызова сразу приехали полицейские. Правоохранители быстро нашли похищенный скутер на одной из стрыйских улиц.

Патрульные установили, что к преступлению причастен 41-летний житель Стрыя.

В полиции сообщили, что мужчину ранее уже судили за подобные преступления.

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за кражу транспортного средства. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Мужчине грозит тюремное заключение за кражу скутера / Фото полиции Львовщины