В Стрыю задержали грузина Реваза Катамадзе и россиянина Виктора Панюшина. По информации ZAXID.NET, в пресс-службе СБУ Львовщины эту информацию не , однако пока не комментируют.

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СБУ задержала двух "воров в законе"

Сотрудники СБУ задержали в Стрыю двух "воров в законе", россиянина Виктора Панюшина и грузина Реваза Катамадзе.

Ранее против них Совет нацбезопасности ввел персональные санкции.

Оба фигурируют в списке 557 "воров в законе", который сформировали правоохранители.

Злоумышленникам уже заблокировали активы, запретили въезд в Украину и отменили возможность пребывания на ее территории.

В Стрыю 28 мая в ходе спецоперации СБУ задержали 62-летнего Панюшина. Он известен в криминальном мире как "Витя Пан". Гражданина России разыскивал Интерпол.

47-летний Катамадзе – грузин, уроженец города Зестафони. Однако он не имеет никакого гражданства. В преступном мире мужчину знают как "Магало" или "Резо".

По информации журналистов, оба злоумышленника имеют существенную историю отношений с правоохранителями и властями.

Злоумышленников хотят депортировать

По информации СМИ, Катамадзе отправили из Стрыя в пункт временного пребывания лиц без гражданства в Николаевской области. Мужчин должны принудительно депортировать из Украины.

В пресс-службе СБУ Львовщины пока отказались сообщать подробности об этом задержании.

Обратите внимание! 29 мая в Международном аэропорту "Львов" полиция задержала криминального авторитета из Закарпатья Артура Пашкуляка. Его подозревают в убийстве.