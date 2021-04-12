В Стрые 12 апреля умерла Вера Шевчук – мама главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава. Она боролась с тяжелым недугом и погибла на 74 году жизни.

Вера Шевчук проживала в Стрые. Она почти всю жизнь проработала преподавателем фортепиано в музыкальной школе.

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Глава УГКЦ часто бывал у своей мамы на работе

Блаженнейший Святослав рассказал, что его мама почти всю жизнь проработала преподавателем по классу фортепиано. Первые воспоминания главы УГКЦ связаны именно с этим инструментом.

К нам домой приходили ученики и постоянно звучала музыка. Даже, когда моя мама занималась домашними делами, например, готовила еду на кухне, то всегда в соседней комнате играли студенты на фортепиано,

– рассказал Блаженнейший Святослав.

Вера Шевчук часто брала сына с собой на работу, ведь не имела с кем его оставить. По словам главы УГКЦ, коридоры и классы музыкальных школ в Стрые и Самборе были просторами, в которых он рос. Когда Блаженнейший Святослав был школьником, он часто проходил на работу к своей маме, чтобы сделать уроки.

"Представьте себе – урок музыки. Итак, есть письменный стол, фортепиано, за инструментом сидит студент или студентка, моя мама возле нее, а я тут рядом делаю уроки. И она вполуха слушает, как играет студент, а тут смотрит, что я делаю. И только тогда, когда все сделал, я мог собираться и идти домой", – добавил Блаженнейший Святослав.

Мэр Львова выразил свои соболезнования главе УГКЦ

Городской глава Львова Андрей Садовый вместе со всей общиной города выразил свои соболезнования Блаженнейшему Святославу в связи со смертью его матери.

Всей общиной города молитвенно соединяемся с Вами, Ваше Блаженство, и спасибо Господу за дар ее жизни и просим о блаженном упокое!

– отметил Садовый

Также свои соболезнования Блаженнейшему Святославу, его отцу Юрию и брату Всеволоду выразило все сообщество верных Украинской Греко-Католической Церкви.

Парастас состоится в Стрые 12 апреля в 19:00 в поминальной часовне храма Святых Владимира и Ольги, которая расположена на улице Григория Коссака, 7а. Похоронные богослужения начнутся 13 апреля, в 11:00 в храме Святых Владимира и Ольги.