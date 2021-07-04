Все действо сопровождалось русской музыкой, танцами и фейерверками. Пользователи сети возмутились и активно комментируют инцидент.

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Праздновали день рождения на мемориале

На опубликованных видео видно, что празднование провели среди ночи. Несколько молодых девушек прямо на мемориале Героям Небесной Сотни, который расположен на улице Кривоноса, поздравили подругу, а также устроили коллективные танцы.

По мнению пользователей фейсбука, это доказательство деградации молодежи. Школьникам стоит напомнить, что такое Революция Достоинства и сколько людей погибло, стоя на Майдане, чтобы отстоять независимость.

Кроме того, люди в фейсбуке предложили местным властям "поставить какого-то муниципала, чтобы охранял мемориал от подобных людей". Такое празднование они назвали актом пренебрежения и глумления над памятью героев.

Обратите внимание! Мемориал Героям Небесной Сотни во Львове открыли 23 августа 2019 года. Проект номинировали на премию European Union Prize for Contemporary Architecture-Mies van der Rohe Award 2022.

Что известно о девушках из видео

Аккаунты в инстаграме 2 из 5 героинь возмутительного видео недоступны. Двум девушкам по 18 лет, другой – 21 год. По информации пользователей фейсбука, они учатся в университетах во Львове и Тернополе.

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