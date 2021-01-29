Тернопольский окружной админсуд обязал застройщика снести незаконно построенный 5 этаж в жилом комплексе во Львове. Иск против ООО "ФЕРОЗИТ" подала инспекция государственного архитектурно-строительного контроля из-за ряда нарушений при строительстве ЖК.

Источник: Тернопольский Окружной админсуд

Застройщик должен снести незаконно построенный этаж в жилом комплексе, который расположен на улице Варшавской во Львове. Такое решение Тернопольского админсуда обнародовали 27 января в реестре судебных решений.

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Почему на компанию "Ферозит" подали в суд

По материалам дела, в 2016 году на строительство жилого комплекса на улице Варшавской пришли с проверкой инспекторы ГАСК . Однако тогда их на объект не допустили .

. Однако тогда их на объект . В начале 2017 года инспекция снова вернулась на строительство ЖК.

снова на строительство ЖК. Инспекторы выявили ряд нарушений – застройщик ООО "Ферозит" добавил не мансардный 5 этаж и перекрытия между 5 и 6 этажами , на котором располагается машинное отделение лифта. Все эти достройки не соответствовали проектной документации.

– застройщик ООО "Ферозит" не мансардный и , на котором располагается машинное отделение лифта. Все эти достройки не соответствовали проектной документации. Компания "Ферозит" также отклонилась от градостроительных условий и ограничений – превысила высоту ЖК с 17,7 метра до 21,1 метра, увеличила жилую площадь с 661 до 738 квадратных метров и строительный объем 5,7 тысячи кубических метров до 6,1 тысячи кубических метров.

– превысила высоту ЖК с 17,7 метра до 21,1 метра, увеличила жилую площадь с 661 до 738 квадратных метров и строительный объем 5,7 тысячи кубических метров до 6,1 тысячи кубических метров. За такие нарушения инспекция наложила на застройщика штраф . Также инспекторы выдали предписание об устранении нарушений и приведения строительства ЖК на Варшавской в соответствие с проеком.

. Также инспекторы выдали предписание об устранении нарушений и приведения строительства ЖК на Варшавской в соответствие с проеком. Компания "Ферозит" штраф оплатила , однако устранять нарушения отказалась .

"Ферозит" , однако . Именно поэтому в 2018 году дело направили в суд.

Какое решение принял судья

В суде застройщик пытался оспорить иск инспекции о сносе 5 этажа. Компания заявляла в суде, что квартира на этом этаже находится в собственности частного лица.

Однако суд, несмотря на этот аргумент, полностью поддержал инспекцию ГАСК. Судья обязал застройщика снести незаконный 5 этаж, чтобы ЖК начал соответствовать градостроительным условиям и ограничениям.

Судебное решение вступит в силу в течение 30 дней после принятия. В настоящее время застройщик может обжаловать его в апелляционном суде.