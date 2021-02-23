Суд превратился в орудие давления: депутаты ЛОР обратились к Зеленскому по приговору Стерненко
Активиста Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам за решеткой с конфискацией половины имущества за "похищение человека". Депутаты ЛОС обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой провести судебную реформу и обеспечить беспристрастное рассмотрение дела Стерненко в апелляционном суде.
Источник:Львовский областной совет
ЛОС 23 февраля принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, Верховной Раде и Уполномоченной Верховной Раде Украины по правам человека относительно обвинительного приговора по делу Стерненко. Народные избранники считают такой приговор необоснованным и несправедливым.
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Депутаты ЛОС обеспокоены приговором
Депутаты ЛОС написали обращение из-за обеспокоенности приговором, который 23 февраля объявили Стерненко. Ведь он является общественным деятелем, который "известен своей активной украинской позицией".
Мы считаем несправедливым и необоснованным приговор Приморского районного суда Одессы, на основании которого отправлен за решетку украинский активист Сергей Стерненко на 7 лет и 3 месяца по обвинению в похищении человека,
– отметили в обращении.
Обвинительный акт базировался на показаниях руководителя Одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича. По словам депутатов ЛОС, "это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей".
ЛОС требует внедрения судебной реформы
В ЛОС отметили, что дело Стерненко на протяжении нескольких лет было "тестом для власти на способность провести честное, беспристрастное и открытое" расследование.
"Мы надеемся на восстановление справедливости во время рассмотрения апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно – лишь реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям", – добавили в обращении.
Депутаты ЛОС требуют обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Стерненко в апелляционном суде и немедленного наработать и внедрить судебную реформу в Украине.
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