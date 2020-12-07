Шевченковский райсуд Львова освободил от отбывания наказания двух мужчин. Они 29 сентября похитили и избили палками своего знакомого из-за 500 гривен долга.

Мужчины похитили своего знакомого и его сына. Злоумышленники отвезли их в брюховицкий лесопарк. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как злоумышленники похитили своего знакомого

Обеспокоенная 28-летняя львовянка 29 сентября обратилась за помощью в Шевченковский отдел полиции.

Женщина рассказала, что двое неизвестных мужчин около 21:00 на улице Брюховицькій избили и затолкали в машину ВАЗ-2101 ее бывшего мужа и его сына.

Мужчины вывезли их в брюховицкий лесопарк.

Там злоумышленники привязали мужчину к дереву и избили палками.

Его сын в это время находился в авто. Парня мужчины не трогали – он не пострадал.

После избиения злоумышленники уехали из леса.

Однако правоохранители оперативно задержали их по горячим следам.

Полицейские установили, что двое 38-летних львовян похитили своего давнего знакомого из-за долга.

Как происходил суд

Во время судебного разбирательства один из злоумышленников заявил, что знает пострадавшего с детства. Мужчина рассказал, что накануне из его машины исчезли документы. Он пообещал заплатить 500 гривен своему знакомому за помощь в поиске. Однако пострадавший ничего не нашел, но и денег не вернул. Поэтому злоумышленник решил его похитить. Также мужчины похитили у пострадавшего его авто Audi A6 в качестве залога до тех пор, пока он не вернет долг.

В свою очередь, пострадавший во время суда отметил, что помирился со своими похитителями и не имеет к ним претензий.

Какой приговор вынес судья

Судья Шевченковского райсуда Павел Эдер исследовал материалы дела и признал двух львовян виновными в похищении человека и его авто. Он назначил злоумышленникам наказание - 5 лет за решеткой.

Однако судья освободил мужчин от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. В течение этого времени они должны периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении своего места труда или жилья.