Учитывая все обстоятельства и примирение с родными погибшего, водителю дали только год испытательного срока. Также он должен заплатить 13,7 тысяч гривен судебных издержек.

К теме В ДТП погиб дизайнер Петр Нестеренко-Ланько – основатель Lviv Fashion Week

Больше о процессе

В материалах заседания говорится, что 35-летний Олег Я. полностью признал свою вину. Мужчина рассказал, что авария произошла неожиданно и он пытался помочь пострадавшему.

Несмотря на это, судья Городецкого районного суда Наталья Яворская признала Олега Я. виновным. За совершение смертельной аварии ему назначили три года лишения свободы.

Почему его освободили

Виновник аварии полностью возместил родителям дизайнера моральный и материальный ущерб. За это мать погибшего попросила не наказывать водителя строго. Она также отметила, что претензий к нему не имеет.

Благодаря раскаянию и примирению с родителями дизайнера, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания. Теперь он только должен в течение года периодически появляться в органы государственной пенитенциарной службы. Также мужчина должен сообщать об изменении места жительства и работы.

Больше об этой аварии