Галицкий районный суд Львова 24 марта вынес приговор Владиславу Болотникову за футболку с коммунистической символикой. 22-летнего львовянина задержали в центре города в сентябре 2020 года.

Болотникова признали виновным "за публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима". Львовянину грозило до 5 лет в тюрьме.

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Львовянин ходил по городу в футболке с надписью "СССР"

По материалам дела, 8 сентября 2020 года Болотников был на летней площадке паба "Золотой колос" в футболке с надписью "СССР" и изображением 5-угольной звезды с серпом и молотом. Львовянина заметил прохожий. Вместе с другими сознательными горожанами он задержал Болотникова и сопроводил его в участок полиции.

Во время судебного заседания свидетель инцидента рассказал, что договорился с другом встретиться у проезда Кривая Липа. Его товарищ, придя первым, заметил парня в футболке с коммунистической символикой. Поэтому он подошел к Болотникову и сделал ему замечание. После этого парень решил задержать львовянина. Однако тот вырвался и спрятался в туалете паба. Работники заведения вызвали полицию.

Зная, как люди с коммунистической символикой уже неоднократно, начиная с 2014-го, принимали участие в противоправных действиях, в частности на Востоке Украины, и несут национальную опасность государственности, я решил осуществить общественное задержание,

– рассказал Антон Петриковский.

Парень добавил, что через несколько месяцев после инцидента он увидел видео, на котором Болотников насмехался над Небесной Сотней. Поэтому Петриковский понял, что "этот человек сознательно демонстрировал коммунистическую символику".



Болотникова задержали в пабе "Золотой колос" / Фото Андрея Петриковского

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Парень не знал, что его могут осудить за коммунистическую символику

Прокурор предоставил видео с камер наблюдения. На нем видно, что Болотников зашел к пабу в кофте, а потом снял ее и сидел в футболке с надписью "СССР".

Адвокат подсудимого убеждал, что парень сознательно не демонстрировал футболку. Сам львовянин рассказал, что не помнит, где он ее приобрел. Парень полностью признал свою вину. Он заявил, что не намеревался пропагандировать тоталитарный режим.

По словам адвоката, поступок Болотникова не представлял общественной опасности.

"Он просто надел футболку, не обратил внимания. Какого-то намерения пропаганды он не имел и не знал, что существует за такое наказание, предусмотренное статьей Уголовного кодекса Украины", – заверил адвокат Юрий Панчук.



Парень надел футболку с надписью "СССР" / Фото Андрея Петриковского

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Под стенами суда устроили акцию протеста

Во время одного из заседаний под стенами Галицкого райсуда собрались митингующие. Они держали в руках плакаты с надписями: "Коммунизм – преступление. Его пропаганда также преступление", "Закон один для всех" и "Пропаганда "СССР" это пропаганда преступлений советского режима".

Один из протестующих рассказал, что заинтересовался делом Болотникова за его неуместную шутку о Героях Небесной Сотни.

Я человек, который 20 февраля был на улице Институтской. Именно Герои Небесной Сотни – это люди, которых я успел еще увидеть живыми. Эта тема мне особенно болезненна. Я понял, что обвиняемый имеет не проукраинские взгляды,

– заявил парень.

Митингующий добавил, что пришел под стены суда, чтобы стать свидетелем того, что "правовая система не даст сбой и обвиняемый получает свое наказание".



Под стенами суда состоялся митинг/ Фото Екатерины Фомишиної

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Какой приговор вынес суд

Прокурор в прениях просил суд назначить львовянину 2 года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на год испытательного срока. Галицкий районный суд Львова 24 марта признал Болотникова виновным в публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима.

Суд назначил львовянину условное наказание – 1 год ограничения свободы условно, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком. Это объяснили тем, что подсудимый совершил не тяжкое преступление и был молодым парнем, о котором положительно отзывались по месту его жительства.



На футболке были изображены серп и молот / Фото "Судебный репортер"

Суд назначил условное наказание / Фото Екатерины Фомишиної